Grande successo per il primo weekend della 38ª Festa del Tartufo di Campoli Appennino

Appuntamento al 15 e 16 novembre per il secondo fine settimana di eventi dedicati al tartufo

Si è concluso con un grande successo di pubblico il primo weekend della 38ª Festa del Tartufo Bianco e Nero Pregiato di Campoli Appennino, svoltasi l’8 e 9 novembre nel suggestivo borgo della Valle di Comino.

Sin dalla giornata di sabato, le vie del paese si sono riempite di visitatori, turisti e appassionati del pregiato fungo ipogeo, richiamati dalla qualità degli stand gastronomici, dalle degustazioni e dalle attività collaterali curate con attenzione dall’organizzazione locale e dalle associazioni del territorio.

L’inaugurazione ufficiale in via Valle, accompagnata da un workshop a cura dell’Associazione Italiana Sensoriale del Tartufo, ha dato il via a un fine settimana ricco di incontri, laboratori e momenti di intrattenimento. La musica e l’energia del DJ Set in Piazza Umberto I hanno animato la serata di sabato, mentre la The Club Swing Band, domenica pomeriggio, ha conquistato il pubblico con un concerto che ha unito eleganza e ritmo, trasformando la piazza in un grande salotto musicale a cielo aperto.

Presso Orsa Maggiore, numerose le attività organizzate: trekking guidati nel Parco Nazionale, laboratori sensoriali e degustazioni, visite alla torre medievale e al centro faunistico dell’orso, che hanno offerto ai partecipanti un’esperienza completa tra natura, cultura e gusto.

“Siamo orgogliosi – ha detto la sindaca Pancrazia Di Benedetto – del successo di questo primo weekend, che conferma la forza e l’identità della nostra Festa del Tartufo, un evento che unisce tradizione, qualità e accoglienza. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito – volontari, operatori, associazioni e visitatori – per aver reso così viva Campoli Appennino. Vi aspettiamo anche nel prossimo fine settimana, il 15 e 16 novembre, per continuare a celebrare insieme il tartufo, la nostra terra e le eccellenze che la rendono unica”.

La Festa del Tartufo di Campoli Appennino proseguirà, infatti, anche nel secondo weekend, con nuove degustazioni, attività all’aperto e spettacoli musicali, confermandosi uno degli appuntamenti gastronomici e culturali più attesi della provincia di Frosinone e del Lazio.