Grande successo per il primo appuntamento del “Cabaret Nel Parco”

Cervara di Roma, Un pubblico delle grandi occasioni , per una serata di sano divertimento

Non poteva che essere Cervara di Roma, uno dei gioielli del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, conosciuto come scenografico borgo laziale famoso per la sua “Montagna scolpita dagli Artisti”, al dare il via alla rassegna itinerante “Cabaret Nel Parco”. Un’iniziativa patrocinata e curata dall’Ente Parco dei Monti Simbruini presieduto da Domenico Moselli, che si svolge negli 8 Comuni ricadenti all’interno dell’area verde più grande del Lazio (Cervara di Roma, Camerata Nuova, Jenne , Trevi Nel Lazio, Subiaco , Filettino , Vallepietra ed Arsoli). Nella splendida cornice di piazza Umberto Primo principale punto d’ingresso al paese, gremita di residenti e villeggianti la serata di sabato scorso, è stata coinvolgente e di grande divertimento. Sul palco, si sono alternati due fuoriclasse della comicità Fabrizio Gaetani e Gianluca Giugliarelli, che si sono esibiti in questo primo appuntamento in uno spettacolo di cabaret esilarante, al limite del delirio onirico, con tocchi di psicologia spicciola e sensualità comica, attingendo al loro ricco repertorio ed a personaggi da loro creati, che appartengono alla quotidianità di tutti i giorni. Fabrizio Gaetani , con grande capacità artistica ha mostrato uno spettacolo di cabaret ricco di sensazioni e situazioni comiche, che hanno coinvolto la televisione, la famiglia, i vizi e le virtù di questa nostra società un po’ malata, proponendo il tutto in chiave ironico e trasparente, tanto da coinvolgere inevitabilmente un pubblico complice delle sue battute. Una divertentissima satira sull’attualità, quella di Giugliarelli, attraverso monologhi e personaggi che incarnano la “follia” della società contemporanea, come il divorziato , distrutto dalle spese che deve sostenere per la sua ex moglie, e tanti altri , presentando una fotografia ironica sui nostri tempi, in cui troppo spesso si preferisce apparire, anziché essere, esponendosi per questo ad un effetto boomerang ridicolizzante. Sul palco, i due attori con pochissimi oggetti di scena, hanno mostrato il vero protagonista , che è appunto l’attore, col suo corpo, la sua voce, le battute e anche una buona dose di incoscienza e improvvisazione, per il gusto di divertirsi e divertire il pubblico. “Una serata riuscitissima –ha commentato il Vice Sindaco di Cervara di Roma Marco Lelli salito sul palco- e lieto di vedere un così folto pubblico divertito e coinvolto, ringrazio tutta l’organizzazione, nel particolare il Parco dei Monti Simbruini che ha organizzato questa manifestazione itinerante del “Cabaret Nel Parco” coinvolgendo gli 8 Comuni”. La serata è stata coordinata dalla sempre affascinante ed impeccabile Paola Delli Colli, tra i presenti anche il Sindaco di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli, che si è congratulato per la bella serata. Il Comune di Trevi Nel Lazio, chiuderà la rassegna di cabaret il 26 agosto, nel frattempo il prossimo appuntamento è per l’8 agosto a Filettino.

COMUNICATO STAMPA