Grande successo per il Presepe Vivente di Trivigliano: oltre 5.000 presenze a Santo Stefano. Prossimo appuntamento il 1° gennaio 2025

Il Presepe Vivente di Trivigliano ha registrato un successo straordinario il 26 dicembre, con oltre 5.000 visitatori che hanno affollato i suggestivi vicoli del borgo per assistere alla tradizionale rappresentazione della Natività. La storica manifestazione, che conta centinaia di figuranti, è un appuntamento fisso delle vacanze natalizie in Ciociaria grazie soprattutto alla fantastica sinergia tra la parrocchia locale e il nutrito gruppo di organizzatori che ogni anno riesce a stupire i visitatori.Il sindaco di Trivigliano, Gianluca Latini, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento: “Siamo orgogliosi della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrati dai visitatori. Questo risultato premia l’impegno dei volontari e di tutta la comunità nel mantenere viva una tradizione che rappresenta l’identità e la cultura del nostro paese”.Dopo l’emozionante esperienza romana del 14 dicembre, quando il Presepe Vivente di Trivigliano ha incantato i presenti alla Basilica di Santa Maria Maggiore nell’ambito della manifestazione “Città dei Presepi Viventi”, la comunità si prepara ora al prossimo appuntamento previsto per il 1° gennaio 2025. visitatori avranno nuovamente l’opportunità di immergersi nell’atmosfera unica del Presepe Vivente, tra scene di vita quotidiana, mestieri tradizionali e la rappresentazione della Natività, in un percorso che valorizza il patrimonio storico e culturale di Trivigliano. L’evento si terrà a partire dalle ore 17:00, con ingresso libero.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale del Presepe Vivente di Trivigliano.