Grande successo per il presepe vivente di Boville Ernica: migliaia di visitatori tra fede e tradizione

Durante la giornata di apertura del 26 Dicembre (ci sarà la replica il 4 Gennaio), il presepe ha registrato una grandissima affluenza, con visitatori arrivati non solo da tutta la provincia e dalla regione, ma anche da fuori regione, attratti dalla bellezza dell’allestimento e dal passaparola che si è diffuso rapidamente.

Un evento che ha saputo unire tradizione, fede e comunità, riportando vita e meraviglia in uno dei borghi più suggestivi del territorio. Il presepe, interamente realizzato dai ragazzi dell’Associazione Tradizione Scrima su un’area di circa 5.000 mq, ha colpito il pubblico per la cura dei dettagli: mulini funzionanti, cascate, botteghe, scene di vita quotidiana e figuranti in costume, fino alla presenza del Bambinello, regalando ai visitatori un’esperienza autentica ed emozionante.

Molti i commenti positivi raccolti durante l’evento, così come la soddisfazione degli organizzatori per aver riportato, dopo 15 anni, una manifestazione capace di attrarre persone da ogni parte e valorizzare Boville Ernica, un borgo di grande bellezza ancora poco conosciuto.

Riteniamo che questo evento rappresenti una bella storia di impegno, volontariato e amore per il territorio, meritevole di spazio e attenzione.