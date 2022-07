Grande successo per il Festival Bomboklat Pofi 2022

Dopo due anni di assenza forzata a causa della pandemia, è tornato a Pofi il BOMBOKLAT FESTIVAL! Tre giorni di Musica, Arte e Cultura, immersi nel verde della Ciociaria con una cornice di pubblico straordinaria.

Un evento che, come negli anni precedenti, ha richiamato nel grazioso paese ciociaro numerosi amanti della musica di qualità. Un evento che, oltre a voler garantire momenti di svago e di divertimento e ovviamente buona musica, vuole anche valorizzare un territorio ricco di natura, cultura, storia, arte e gastronomia.

All’interno del Festival nella tre giorni vi sono stati: – Main Stage – Sound System Area – Food&drink – zone relax – mercatini – animazione & laboratori per bambini – esposizioni, estemporanee, video arte.

Nelle tre giorni sul palco all’interno dello stadio Giacinto Ricci si sono esibiti artisti del calibro di: 99 Posse, General Levy, Paolo Baldini Dub Files, Il Muro del Canto, Awa Fall, Pakkia Crew, Emilio Stella, Dubass Sound System, Ernest Powel, Papa Fral.

Quindi ancora una volta grandi nomi a Pofi, cittadina ciociara diventata punto di riferimento dell’intera provincia e regione per quanto riguarda musica, cultura e turismo.

“Il nostro obiettivo principale – dichiara il presidente Daniele Corrado Marchetti – è creare una rete sociale, culturale e collettiva, che possa trasformare la Ciociaria e appunto Pofi in una zona strategica per il turismo, creando connessioni e scambi territoriali e culturali con persone che vengono da ogni zona d’Italia, per far conoscere, visitare e amare il nostro territorio. E ovviamente la musica è il miglior volano per raggiungere questo nostro ambizioso obiettivo. Divertimento, buona musica e promozione sociale e del territorio possono anzi debbono camminare sulla stessa strada. Anche quest’anno l’obiettivo è stato raggiunto, nonostante abbiamo dovuto lottare contro imprevisti dell’ultimo minuto, vista la cancellazione di due artisti causa malattia, rimpiazzati in tempi record! Abbiamo avuto visite di persone provenienti da tutta Italia che hanno alloggiato nelle strutture limitrofe. Ringrazio di cuore tutti i miei amici (la crew del BOMBOKLAT) un’unica e vera famiglia, l’amministrazione comunale, e tutti i volontari che ci hanno dato una mano.

Un ringraziamento particolare alla Regione Lazio, che ha contribuito al successo dell’iniziativa, e alla vicinanza dell’on.le Sara Battisti, che non ha potuto intervenire per precedenti impegni presi, ma che ha voluto rappresentarci il suo sostegno e, soprattutto, il suo orgoglio per una manifestazione così riuscita e capace di intercettare un turismo giovane ed appassionato nella nostra provincia”.

