Grande successo per il convegno “FRetina e altro…” dedicato all’aggiornamento in oftalmologia

Si è svolta ieri, presso il Centro Congressi di Terme Pompeo a Ferentino, una nuova edizione del convegno “FRetina e altro…”, appuntamento scientifico di rilievo dedicato all’approfondimento delle patologie retiniche e della chirurgia vitreoretinica.

L’evento, organizzato dal Dott. Luigi Baglioni, Direttore dell’Unità Operativa di Oculistica e Chirurgia Vitreoretinica del Presidio Ospedaliero di Frosinone e Sora, e presieduto dal Prof. Emilio Balestrazzi, professore ordinario di Oftalmologia, già Direttore della Clinica Universitaria della Cattolica del Sacro Cuore e pioniere della chirurgia oncologica oculare, ha richiamato numerosi specialisti provenienti da diverse realtà sanitarie italiane e internazionali.

Il programma scientifico ha affrontato temi di grande attualità clinica, tra cui le più recenti innovazioni nel trattamento delle patologie della vitreoretina, le nuove tecnologie di imaging retinico e l’impiego dell’Intelligenza Artificiale in chirurgia vitreoretinica, offrendo un importante momento di confronto e aggiornamento professionale.

Nel corso dell’apertura dei lavori, il Direttore Generale della ASL di Frosinone, Dott. Arturo Cavaliere, ha portato il suo saluto istituzionale, sottolineando la centralità della formazione continua e della divulgazione scientifica per garantire cure sempre più avanzate e di qualità. Ha inoltre evidenziato come l’impegno di professionisti di eccellenza, come il Dott. Baglioni, rappresenti un valore fondamentale per la crescita del sistema sanitario provinciale e per il benessere della popolazione.

Il convegno “FRetina e altro…” si conferma così un appuntamento di riferimento nel panorama oftalmologico, capace di promuovere innovazione, conoscenza e collaborazione tra specialisti, in linea con la missione della ASL di Frosinone di sostenere percorsi di miglioramento continuo dell’assistenza sanitaria.