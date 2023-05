Grande successo per il Concorso Musicale Terra di Severino città di Roccasecca 2023

Si è appena concluso con un grande successo, il Concorso Musicale Terra di Severino città di Roccasecca 2023, organizzato dell’Associazione Musicale “Labirinto Armonico, con l’intento di valorizzare i giovani talenti, a sostegno della creatività emergente e di divulgare il patrimonio storico culturale della nostra terra.

Il Concorso, sotto la guida del Presidente prof.ssa Giuseppina Iannotta e del direttore artistico prof.ssa Egidia Casciano, si è tenuto nei giorni 11,12 e 13 maggio nell’Auditorium “Daniele Paris” del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone e ha ospitato circa 450 musicisti provenienti da tutto il territorio nazionale.

La cerimonia di conferimento dei primi assoluti e dei premi speciali si terrà domenica 28 maggio alle ore 17.00 nella Sala San Tommaso presso il Palazzo Boncompagni in via Roma a Roccasecca, nella Terra di Severino Gazzelloni, alla presenza del Comitato d’Onore e dei membri della giuria, formata dai Maestri: Francesco Carlesi, Massimiliano Ferrara, Filiberto Palermini, Francesco Ficarella, Stefano Spallotta, Maristella Mariani, Angelo Mirante, Tommaso Capuano, Daniele Ingiosi, Pamela Placitelli, Matteo Catalano e del pianista accompagnatore M° Diego Alfonso.

Si potrà seguire la diretta streaming collegandosi al canale youtube del concorso.

Tra i numerosi premi, si evidenziano il Premio Giambattista Creati, il Premio Dorel Baicu ed il premio Neos Kronos, messi a disposizione per incentivare lo studio e l’attività musicale individuando solisti e formazioni orchestrali particolarmente meritevoli. Tanti i premi speciali tra cui la partecipazione ai concerti del Festival Internazionale Severino Gazzelloni e alla Rassegna “Note Bianche” per i musicisti più talentuosi.

