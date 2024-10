Grande successo per il “Cisterna west show”

Secondo evento e secondo successo di pubblico per la “Rete commercio e cultura Cisterna” promossa dal Comune di Cisterna di Latina con l’adesione di varie attività ed enti del territorio.

Il “Cisterna West Show” domenica pomeriggio ha richiamato un folto pubblico giunto anche da vari comuni limitrofi che ha assistito e partecipato alle varie iniziative organizzate in tema per le vie e piazze del centro città.

Protagonisti i butteri con la partecipazione delle associazioni Butteri di Cisterna e Butteri delle Paludi Pontine che hanno sfilato in una parata in sella ai loro cavalli indossando la tipica divisa con al seguito che una caratteristica barozza trainata da vacche maremmane dalle possenti corna, allestito una mostra fotografica che ha raccontato la vita in palude ritraendo lestre e mandrie. Gli attori dell’Acting Lab hanno rievocato i momenti salienti della mitica sfida fra il buttero cisternese Augusto Imperiali e il celebre cowboy Bufalo Bill. Più di centoventi famiglie si sono alternate nei laboratori realizzati all’interno di palazzo Caetani, entusiasmate anche dal momento Rodeo proposto da Michele Caiazza con il Bisonte Meccanico. A suonare il country c’era la TCR – Tribute Country Rock&Folk, mentre i balli folkloristici country sono stati curati dalla Happy Dance di Cisterna. Hanno contribuito all’allestimento in tema la realizzazione di salottini in perfetto stile west. Ha concluso la manifestazione, diretta artisticamente da Simone Finotti e patrocinata dalla Regione Lazio, lo spettacolo serale delle fontane danzanti Le Gocce Tricolore in Piazza XIX Marzo.

«Il successo ottenuto con il Cisterna West Show ci fa capire che stiamo percorrendo la strada giusta – ha affermato la Presidente della “Rete commercio e cultura Cisterna” Roberta Russo –. L’obiettivo di trasformare la nostra città in un luogo da visitare e vivere con eventi unici e singolari e soprattutto gratuiti è stato apprezzato e condiviso dai tanti partecipanti all’evento».

«Con queste prime due iniziative – affermano l’assessore al Commercio e attività produttive Marco Capuzzo e la delegata agli Eventi, Spettacolo e Turismo Aura Contarino – si sta attuando un parte del progetto di Rete promosso dal Comune giunto secondo in graduatoria su oltre 200 partecipanti. I risultati sono davvero incoraggianti e confidiamo di ripetere e se possibile accrescere il successo finora ottenuto con le prossime iniziative e interventi in programma».

COMUNICATO STAMPA