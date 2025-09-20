Grande successo per il 4° Slalom Città di Colledara-Valle Siciliana

La manifestazione, andata in scena lo scorso weekend nel teramano, è stata un importante
veicolo di sport, passione e promozione del territorio. Adriano Ricci vince tra le vetture
moderne, Marco Di Ferdinando prevale nelle storiche
Nel weekend appena trascorso, domenica 14 settembre, si è disputato il 4° Slalom Città di Colledara-
Valle Siciliana, organizzato da P.T. Racing Asd con il supporto di ACI Teramo e del Comune di Colledara.
Una manifestazione giovane, alla sua quarta edizione, che è ben presto divenuta un evento
automobilistico tra i più importanti dell’intero Abruzzo e che ha permesso a tutti gli appassionati di vivere
una giornata tra motori e scoperta del territorio, grazie anche alla presenza, quale evento collaterale, del
raduno statico Alfa Romeo in Piazza dell’Aviatore a Colledara, davvero molto apprezzato e seguito.
La lotta per la vittoria, dopo una sfida vissuta su 3 salite, tra chicane e birilli, lungo un percorso di 2.900
metri, è stata un “affare di famiglia” con Adriano Ricci, a bordo della sua Formula Gloria B5, che è riuscito
a prevalere sul padre, Carmine Ricci, alla guida della sua Ricci 01. I due portacolori della Santopadre
Racing hanno preceduto Daniele Vellei, su Formula Gloria C8-En.Ro Competition, salito sul terzo gradino
del podio. Tra le vetture storiche, invece, il migliore è risultato Marco Di Ferdinando, su Peugeot 306 S16,
anch’egli portacolori di En.Ro Competition.
Grande la soddisfazione per la perfetta riuscita della gara, come dichiarato dallo stesso Sindaco del
Comune di Colledara, Manuele Tiberii:
“Un grande successo questa quarta edizione dello Slalom Città di Colledara – Valle Siciliana! È
stato un evento che ha saputo coinvolgere appassionati da tutto il Centro-Sud Italia, mettendo
in luce il nostro territorio ben oltre i confini regionali. Un sentito ringraziamento a P.T. Racing Asd
per l’organizzazione della manifestazione, ad ACI Teramo ed al suo Presidente, Carmine
Cellinese, per la fiducia ed il sostegno, a tutti gli enti sovracomunali che ci hanno sostenuto con
il loro patrocinio ed all’Alfa Club Abruzzo presente con le sue splendide auto”
Grande entusiasmo anche per tutti gli altri enti coinvolti nella manifestazione, a partire dal Delegato ACI
Sport della Regione Abruzzo, Francesco Goffredo, così come per ACI Teramo, Regione Abruzzo, Provincia
di Teramo ed il Consorzio B.I.M. Teramo – Consorzio dei Comuni del Vomano e Tordino.
Credits: Marco Cardinali
– SM RacingMedia – DrcSportManagement.it