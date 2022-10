Grande successo per il 1° torneo Città di Frosinone

Un grandissimo successo. Oltre la cronaca sportiva, il 1° torneo Città di Frosinone è stata l’occasione per vivere e far vivere una bellissima giornata di sport a tutti i presenti. La manifestazione – riservata alla categoria U14 – si è svolta domenica 23 ottobre, presso lo Stadio del Nuoto di viale Olimpia. La Roma Nuoto si è portata a casa la vittoria, battendo all’ultimo secondo la Zero9 in finale. Terzo il Pescara Pallanuoto, quarto il Frosinone padrone di casa.

La classifica finale continua con l’SPN Latina al 5° posto, 6° l’Olympic Roma. Poi Libertas R.N. Perugia e Roma Waterpolo a chiudere le otto squadre che hanno dato vita a una entusiasmante domenica, evento mai visto in provincia per la pallanuoto. Organizzato – alla perfezione – dal Frosinone Pallanuoto con l’aiuto del mitico Stefano Brunelleschi: tutti i complimenti ricevuti sono un grandissimo orgoglio per chi ha fortemente voluto lo svolgimento di questa manifestazione.

La cronaca

Dalle 8:30, più di cento ragazzi in acqua a battagliare e a divertirsi in uno di quei tornei che prima della pandemia era la normalità e ora – invece – è da apprezzare sempre di più. Divise in due gironi da quattro, le otto squadre hanno dato spettacolo per tutta la fase eliminatoria, prevista in mattinata. Zero9 e Pescara hanno vinto i propri gironi, qualificandosi insieme a Roma Nuoto e Frosinone per le semifinali valide per i primi quattro posti.

I ciociari – padroni di casa – hanno ceduto il passo alla Zero9, mentre la Roma – seconda – è riuscita a battere il Pescara Pallanuoto, primo nell’altro girone. La finalina 3°/4° posto è stata vinta di misura poi dagli abruzzesi. Epilogo emozionante anche per la finale, giocata dai due team romani sotto gli occhi di Giampiero Mauretti e del prof. Nicola Izzo, presidente e tecnico del Comitato Regionale Lazio. I giallorossi hanno vinto 4-3, con una rete proprio allo scadere dell’ultimo secondo di gioco.

Le premiazioni

Dopo la doccia, largo spazio alle premiazioni, in cui abbiamo avuto il piacere di ospitare tutte le maggiori autorità del territorio. Presenti il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, il presidente dell’amministrazione provinciale Antonio Pompeo, il consigliere provinciale Daniele Maura, il consigliere con delega allo sport Francesco Pallone e il presidente della camera di commercio di Frosinone Luciano Cianfrocca.

Le cinque autorità politiche – insieme a Mauretti e Izzo – hanno premiato le prime quattro società classificate e assegnato i premi individuali, stabiliti grazie alle votazioni degli allenatori presenti al torneo. Il ciociaro Leonardo Nicolia ha vinto il premio di miglior giocatore e quello di capocannoniere del torneo, dimostrando tutte le sue qualità. A Matteo Passari – della Zero9 – la palma di miglior portiere dell’evento.

Le voci dei protagonisti

Il commento di Antonio Ceccarelli, dirigente del Frosinone Pallanuoto: «Non posso che iniziare ringraziando tutte le autorità del territorio, il Comitato Regionale Lazio e Stefano Brunelleschi, che ci hanno aiutato a organizzare la manifestazione e hanno reso possibile tutto questo. Poi Fabrizio Spinelli, che come sempre e da sempre è parte integrante e vero e proprio pilastro di questa società. Vedere a Frosinone squadre importanti provenienti anche da fuori regione ci fa capire l’importanza del lavoro che stiamo svolgendo ormai da qualche anno in questa città».

Federico Ceccarelli, allenatore del Frosinone Pallanuoto: «Giornata bellissima, di sport. Ancora più bella perché l’abbiamo organizzata a casa nostra. Tenevo e tenevamo tantissimo alla perfetta riuscita dell’evento e possiamo dire di essere stati in grado di realizzarlo. Ringrazio tutti gli allenatori delle squadre partecipanti: alcuni ormai sono amici, è sempre un piacere rivederli. Da un punto di vista tecnico, questo torneo ci ha fatto capire dove dobbiamo lavorare di più. Sono comunque soddisfatto di quanto mi hanno fatto vedere i ragazzi: siamo sempre più vicini all’élite della pallanuoto romana. Complimenti a loro che hanno confermato quanto dimostrato anche nel torneo a Pescara, in cui erano presenti – tra le altre – squadre come C.C. Napoli e Pallanuoto Salerno, contro le quali abbiamo giocato alla pari».

