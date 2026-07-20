Grande successo a Colle San Magno per il concerto del CFM Jazz e Pop Partenopeo

Grande partecipazione di pubblico per il concerto CFM Jazz e Pop Partenopeo, ospitato nella suggestiva Torre Civica del Borgo Medievale di Colle San Magno nell’ambito del 31° Festival Internazionale “Severino Gazzelloni”.

La serata, dedicata alla grande musica e alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, ha visto protagoniste due formazioni che hanno saputo conquistare il pubblico con esibizioni di alto livello artistico.

Ad aprire il concerto è stato il Quintetto composto da Antonio Masucci (voce), Viola Mango (flauto), Sofia Prisco (flauto), Mariagrazia Sportelli (chitarra) e Diego Cipollone (pianoforte), che ha proposto un raffinato repertorio capace di coniugare tradizione e innovazione. A seguire, il Jazz Trio formato da Ilaria Daniele (voce), Igino Imbimbo (sax tenore) e Vincenzo Minopoli (pianoforte) ha coinvolto il pubblico con una performance intensa e ricca di emozioni.

La cornice della Torre Civica e del Borgo Medievale ha contribuito a rendere ancora più suggestivo l’evento, confermando come iniziative di questo livello rappresentino un’importante occasione di promozione del patrimonio storico, culturale e turistico di Colle San Magno.

“L’Amministrazione comunale – dichiara il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco – esprime il più sincero ringraziamento alla Direzione artistica del Festival Internazionale Severino Gazzelloni, agli artisti che si sono esibiti con grande professionalità, agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione”.

Anche l’assessore alla Cultura del Comune di Roccasecca, Valentina Chianta, ha espresso la propria soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa: “Il Festival Internazionale Severino Gazzelloni dimostra, anno dopo anno, come la cultura sia uno strumento capace di unire comunità, valorizzare i territori e creare occasioni di crescita condivisa. Il ruolo dell’Assessore alla Cultura è proprio quello di promuovere e sostenere progettualità che mettano in rete istituzioni, artisti e cittadini, affinché la cultura non sia un evento isolato, ma un patrimonio vivo e accessibile a tutti. Manifestazioni come questa rappresentano un investimento sul futuro del nostro territorio e sulla sua identità più autentica”.

Soddisfazione anche nelle parole del direttore artistico del Festival, Giuseppina Iannotta: “Manifestazioni come questa rappresentano un’importante occasione di crescita culturale e di valorizzazione del territorio, rafforzando il legame tra musica, storia e comunità. Un sentito ringraziamento al Comune di Colle San Magno: ci tenevamo a realizzare anche quest’anno un concerto nel luogo che il Maestro Severino Gazzelloni aveva scelto come suo buen retiro”.

Il successo della serata conferma ancora una volta il valore del Festival Internazionale “Severino Gazzelloni”, capace di coniugare eccellenza musicale, promozione culturale e valorizzazione dei luoghi più rappresentativi del territorio.