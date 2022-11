Grande partecipazione per l’evento di microchippatura organizzato dal Parco dei Monti Simbruini ed Accademia Kronos

Prossimo Appuntamento il 19 novembre a Trevi Nel Lazio

Grande partecipazione alla Giornata della microchippatura gratuita , svoltasi sabato pomeriggio a Subiaco presso la “Porta del Parco” : ben 70 i microchip applicati ai cani. Quello di sabato è il primo appuntamento della campagna di microchippatura gratuita voluta dal Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini in sinergia con il sodalizio Accademia Kronos, e che toccherà i Comuni presenti all’interno dell’Ente Parco, il prossimo appuntamento è fissato per sabato 19 novembre presso “piazza Fuor di Porta” nel Comune di Trevi Nel Lazio. “Siamo veramente soddisfatti della piena riuscita di questa iniziativa – sottolinea il comandante dell’A.K. Armando Bruni- , voglio ringraziare per la collaborazione e sinergia, il Presidente dell’Ente Parco Domenico Moselli ed il Direttore Carlo Di Cosmo, che nel dar vita a questa campagna, hanno dimostrato ancora una volta la sensibilità ed interessamento per la tutela del territorio, considerando anche che non è solo un contrasto alla piaga del randagismo in genere, ma anche al contrasto che esso genera alla diffusione di malattie che si trasmettono agli animali selvatici. Un plauso anche alla dott.ssa Marta Scanzani del Distretto di Subiaco dell’ASL Veterinaria Roma 5, il medico veterinario la dott.ssa Francesca Bellino e i volontari dell’A.K.”. Tutti i partecipanti giunti alla Porta del Parco, con i loro cani, hanno espresso grande soddisfazione e ringraziamenti per quest’evento, che non è mai stato organizzato in zona. L’appuntamento è stato anche l’occasione per informare e sensibilizzare i cittadini, promuovendo le buone pratiche nella cura e tutela dei nostri amici a quattro zampe.

