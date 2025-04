Grande partecipazione per la Prima Fiera del Libro di Sora

Il 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, la Biblioteca Comunale di Sora ha ospitato la prima edizione della Fiera del Libro, registrando una straordinaria affluenza di pubblico e aprendo ufficialmente il calendario de Il Maggio dei Libri.

Autori, librerie, laboratori creativi e lo spazio “Lib(e)ro” curato da Massimo Imbrosciano hanno animato una giornata dedicata alla lettura, alla cultura e alla partecipazione attiva, trasformando la Biblioteca in un vero centro di dialogo e creatività.

Grande la soddisfazione della Consigliera delegata a Museo, Biblioteca e Archivio Storico, Manuela Cerqua: «Credo fortemente nel rilancio della Biblioteca Comunale come servizio pubblico non solo di prestito librario, ma come spazio di incontro, crescita culturale e inclusione sociale. La Fiera del Libro rappresenta questa visione: una Biblioteca viva, aperta alla città e capace di accogliere storie, idee e persone. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento all’Ufficio Cultura – alla dirigente Valeria Nichilò, alla funzionaria responsabile Stefania Tersigni, a Maria Assunta Cicerani – e alle operatrici della Biblioteca per il grande lavoro svolto. Un grazie speciale va a tutti gli autori, alle librerie, al Coworking Sora, all’Università Popolare per i laboratori di book folding e scrittura creativa, a Romina Mosticone, Franco Taglione, e naturalmente a Massimo Imbrosciano per lo spazio Lib(e)ro. Il successo di questa prima edizione dimostra che la cultura è una forza viva nella nostra comunità, e che il percorso intrapreso è quello giusto.»

«Siamo orgogliosi di aver dato vita a un evento che ha saputo coinvolgere così tante persone attorno al valore universale della lettura – dichiara il Sindaco Luca Di Stefano – La Fiera del Libro dimostra che Sora ha tutte le potenzialità per essere un punto di riferimento culturale nel territorio. Come Amministrazione continueremo a sostenere iniziative che promuovano la conoscenza, l’inclusione e il senso di comunità attraverso la cultura.»

La Fiera del Libro è solo l’inizio di un percorso che vede Sora, riconosciuta come Città che Legge, sempre più protagonista nella promozione della lettura e della cultura come strumenti di crescita personale e collettiva.