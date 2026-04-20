Grande partecipazione per la IV edizione di “Autismo Off Road – Un’avventura per CAApire”

Si è svolta nella giornata di ieri, domenica 19 aprile 2026, a Ceprano (FR), in Via Padre Domenico Passionista, la IV edizione della manifestazione “Autismo Off Road – Un’avventura per CAApire”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sul tema dell’autismo in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo.L’evento, organizzato dal Centro BUG – struttura riabilitativa specializzata in riabilitazione, psicoterapia e tutoraggio DSA – in collaborazione con l’Associazione ACH 4X4 di Ceprano, ha visto la partecipazione di circa 150 bambini, insieme alle loro famiglie, coinvolti in un’ampia gamma di attività inclusive, educative e ricreative.Nel corso della manifestazione sono stati allestiti diversi stand informativi e laboratori esperienziali, pensati per favorire la conoscenza e la comprensione dell’autismo attraverso il gioco, il confronto e la condivisione. Particolare entusiasmo ha suscitato il percorso con mezzi fuoristrada, che ha rappresentato uno dei momenti più coinvolgenti della giornata.Importante anche la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri locale, presente con personale e un veicolo fuoristrada esposto in forma statica. I più piccoli hanno avuto l’opportunità di vivere l’emozione di sentirsi “Carabinieri per un giorno”, salendo a bordo dei mezzi con i colori d’istituto. L’iniziativa è stata arricchita dalla distribuzione di materiale promozionale e gadget ai bambini, realizzata in collaborazione con l’Associazione “Insieme si può” nell’ambito del progetto artistico “Colorando”, inserito in un più ampio programma promosso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.Gli sguardi, i sorrisi e gli abbracci che hanno scandito la mattinata hanno raccontato più di ogni altra parola il significato profondo dell’iniziativa: creare inclusione, abbattere barriere e promuovere una cultura della consapevolezza e dell’accoglienza. La manifestazione, ormai punto di riferimento per il territorio, conferma il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà locali nel costruire occasioni concrete di incontro, crescita e sensibilizzazione.