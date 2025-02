Grande partecipazione all’incontro “Network Giovani” a Ferentino

A Ferentino si è svolto con grande successo il primo appuntamento del ciclo di incontri del “Network Giovani”, un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto per dare spazio e voce alle idee, ai progetti e alle aspirazioni dei giovani del nostro territorio.Insieme al consigliere Valerio Novelli, abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci con tanti ragazzi e ragazze che hanno condiviso con noi le loro visioni su temi centrali come il lavoro, l’innovazione, la cultura,la sostenibilità, la formazione e la partecipazione attiva alla vita politica.Questo è solo l’inizio di un percorso che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi con altri incontri in tutta la provincia. Vogliamo costruire insieme ai giovani un vero e proprio laboratorio di idee e speranze, affinché le loro voci siano protagoniste delle scelte politiche di oggi e domani. Il loro contributo è essenziale per affrontare le sfide che abbiamo davanti.Andiamo avanti con determinazione, continuando ad ascoltare, dialogare e costruire insieme un futuro migliore per tutti noi.

On. Ilaria Fontana

COMUNICATO STAMPA

