Grande partecipazione all’incontro “Consenso!” al Teatro Comunale di San Donato Val di Comino

Nel pomeriggio di sabato 8 novembre 2025, presso il Teatro Comunale di San Donato Val di Comino, si è svolto l’evento “Consenso!”, un incontro pubblico di riflessione e confronto promosso in vista della prossima Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di San Donato Val di Comino e della Pro Loco, in collaborazione con AIPES e Risorse Donna, ha visto una significativa partecipazione di cittadini, associazioni e studenti del territorio.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Enrico Pittiglio, si è svolto un confronto moderato da Angelica Spalvieri sul tema del consenso, con gli interventi di esperte quali Serena Di Carlo, Alessia Garofalo Mora, Luana Sciamanna ed Eleonora Paesani.

La serata è proseguita con la performance “Frammen7i”, un progetto di danza e teatro che ha raccontato, attraverso la voce e il corpo di sette ballerine, storie di cronaca e testimonianze di forza e rinascita.

“Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a questa giornata di riflessione – ha spiegato il sindaco Enrico Pittiglio -. Parlare di consenso significa educare al rispetto, alla libertà e alla responsabilità delle relazioni umane. San Donato Val di Comino vuole continuare a essere una comunità che ascolta, accoglie e si impegna concretamente contro ogni forma di violenza e discriminazione”.

“La partecipazione e la sensibilità mostrate oggi – ha aggiunto l’Assessore Mazzola – dimostrano che il cambiamento culturale è possibile. Serve un lavoro quotidiano, fatto di ascolto, educazione e presenza concreta accanto a chi vive situazioni di fragilità. Ringrazio tutte le donne che, con coraggio, hanno condiviso le loro esperienze e ci hanno ricordato quanto sia importante non restare mai in silenzio”.