GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA TOMBOLATA NARRATA DI COLFELICE

Un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’apprendimento, alla scoperta della biodiversità e delle tradizioni legale all’agricoltura.

A Colfelice, la Tombolata Narrata ha riscosso enorme successo tra gli alunni della Scuola Primaria del paese che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa inserita nel progetto “Il Territorio delle Fiabe”, pensato per avvicinare i bambini alle eccellenze agricole e produttive del territorio attraverso il gioco.

L’evento, organizzato e promosso dal Network Re.La.Te., dal GAL Terre di Argil e dalle Associazioni PROCIV Centro Italia e Terre del Basso Lazio, con il patrocinio del Comune di Colfelice, è stato ospitato nei locali comunali, e ha visto la partecipazione di numerosi bambini che, con entusiasmo e curiosità, hanno preso parte a un percorso educativo e ludico allo stesso tempo.

Attraverso la Tombolata, i giovani partecipanti hanno potuto conoscere i prodotti locali, scoprire come nascono e comprendere il lavoro che si cela dietro le produzioni delle aziende del territorio.

A illustrare le finalità dell’iniziativa è stato Jacopo Granieri del network Re.La.Te e presidente dell’Associazione Or.T.I.C.A.: “La Tombolata Narrata nasce con l’obiettivo di insegnare ai bambini a riconoscere un prodotto genuino, a capire come cresce e quanto impegno richiede il lavoro agricolo. Vogliamo avvicinarli al territorio e alle sue eccellenze”.

Positivo il riscontro dei partecipanti, che hanno dimostrato grande coinvolgimento durante l’attività. “I bambini hanno risposto con grande entusiasmo, hanno imparato molte cose e vinto anche dei premi – ha aggiunto Granieri – ci auguriamo di poter replicare eventi simili anche in altri comuni del GAL Terre di Argil”.

Un appuntamento che conferma l’importanza di iniziative educative capaci di unire divertimento e conoscenza, valorizzando le risorse locali fin dalla giovane età.