Grande partecipazione alla prima Assemblea provinciale del M5S di Latina: un nuovo slancio per il nostro impegno politico a Cisterna

«Si è tenuta sabato 31 maggio, presso il Circolo Cittadino a Latina, la prima Assemblea Provinciale del Movimento 5 Stelle della provincia di Latina, un appuntamento atteso e necessario che ha visto la partecipazione di tantissimi attivisti, cittadini ed esponenti del Movimento sia locali che regionali e nazionali. Un momento vivo, vero, di confronto politico e umano, nel quale abbiamo potuto guardare in faccia le sfide che ci attendono, condividere le esperienze maturate in questi anni e rilanciare il nostro impegno a Cisterna e in tutta la provincia. L’assemblea ha rappresentato un’occasione preziosa per rimettere al centro i nostri valori fondanti: partecipazione, legalità e sicurezza, trasparenza, giustizia sociale, sostenibilità ambientale. Temi che sono stati affrontati attraverso un dibattito ricco e articolato, toccando argomenti come i beni comuni, il diritto alla salute pubblica, il salario minimo, la scuola pubblica, la transizione ecologica, contrasto alla criminalità, il ruolo degli enti locali e il rafforzamento della democrazia dal basso, presentando e approvando il documento programmatico elaborato dai Gruppi Territoriali della nostra provincia. È stato per me un onore intervenire e rappresentare il lavoro che portiamo avanti a Cisterna, con impegno e passione, insieme alla collega consigliera Romina Angelisanti e all’Assessore Marco Capuzzo. A loro va il mio sentito ringraziamento per la serietà, la competenza e la dedizione quotidiana che ci uniscono in questo percorso. Durante l’assemblea è stata sottolineata con forza anche la crescita del Movimento proprio a Cisterna. Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio, ma soprattutto ci responsabilizza ancora di più. In particolare, è stata ricordata con grande apprezzamento la mozione sul salario minimo comunale che abbiamo presentato ed approvato in Consiglio Comunale, rendendo Cisterna il primo Comune del Lazio ad aver adottato questo importante atto di equità sociale. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, per aver partecipato all’incontro e aver portato un contributo profondo e costruttivo. Le sue parole sono state uno stimolo per tutti noi, soprattutto nel richiamare la necessità di un nuovo approccio alla politica, basato sull’ascolto, sul rispetto delle istituzioni e, guardando al futuro, sulla capacità di fare rete tra forze politiche e sociali. Un grazie speciale va alla nostra Coordinatrice provinciale, Maria Grazia Ciolfi, per la cura con cui ha organizzato l’assemblea e per il riconoscimento rivolto al nostro gruppo. La sua guida e la sua visione rappresentano un punto di riferimento importante per tutti noi che, ogni giorno, operiamo nei nostri territori. Questa assemblea ha segnato un punto di svolta: ha dimostrato che c’è un’energia nuova, che c’è una comunità politica viva e determinata a far sentire la propria voce. Ma ha anche ribadito quanto sia fondamentale coinvolgere sempre di più gli attivisti, rafforzare la rete tra i gruppi locali e costruire percorsi partecipativi veri, che partano dal basso e parlino ai bisogni reali dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle a Cisterna c’è, è presente ed è in cammino. Siamo pronti ad affrontare le sfide del presente e del futuro con coraggio, determinazione e spirito collettivo. Continueremo a lavorare con serietà per dare risposte concrete alle comunità e per ridare dignità alla politica della nostra città». Elio Sarracino Consigliere delegato Polizia Locale; Sviluppo e recupero delle Periferie. Capogruppo M5S Comune di Cisterna di Latina.

