Grande partecipazione al I Congresso di Europa Verde Ceccano: è nato il circolo dedicato a Salvatore Raoni

Una grande partecipazione per il I Congresso di Europa Verde che ha inaugurato i circolo “Salvatore Raoni” di Europa Verde, che si è tenuto sabato 29 novembre 2025, a Ceccano. È stato un congresso che ha visto la partecipazione di decine di partiti, associazioni, soggetti politici, come non si vedeva da anni a Ceccano (e forse in tutta la Provincia di Frosinone). Dopo l’introduzione del coordinatore della segreteria regionale Filippo Treiani e del segretario provinciale Francesco Raffa, hanno preso la parola gli amici, i compagni, la moglie e i familiari di Salvatore Raoni per tributargli un ricordo emozionante. Dall’impegno in consiglio comunale e come Assessore, a quello nel mondo dello sport, della politica, dell’antifascismo e dell’ambientalismo, i tanti ricordi di Salvatore hanno presentato una presenza e un segno forte lasciato da Raoni in città. La Cgil, Legambiente. Modus Vivendi, il Comitato per la Palestina, hanno portato la discussione su tematiche ambientali locali, senza dimenticare le questioni nazionali. Colombo Massa, Consigliere Comunale Europa Verde con delega ad Ambiente, Parchi, Giardini, Decoro urbano di Ceccano, ha affrontato le tante problematiche ambientali del territorio, facendo dialogare il livello istituzionale con quello politico e associativo. Prima dell’elezione dei co-portavoce, sono intervenuti Sinistra Italiana, Ceccano in Comune, Ceccano2030, Movimento 5 Stelle, PSI, PD, Progresso Fabraterno, Lista Civica Querqui, Nuova Vita. Molti pure i saluti da parte di componenti l’amministrazione comunale. Da oggi esiste un soggetto politico ambientalista, organizzato, con decine e decine di iscritti a livello cittadino, che lavorerà per la giustizia sociale e ambientale insieme, da Ceccano in tutto al Paese.

Correlati