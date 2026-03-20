Grande partecipazione al comizio di chiusura del Comitato per il NO a Sora

SORA – Si è svolto ieri pomeriggio, in Piazza Santa Restituta, il comizio di chiusura della campagna per il NO promosso dal Comitato cittadino. L’iniziativa ha registrato una partecipazione ampia e sentita da parte della cittadinanza, a conferma dell’interesse e del coinvolgimento sui temi al centro del dibattito.

Nel corso dell’evento si sono alternati numerosi interventi da parte di rappresentanti del comitato e di esponenti del mondo politico, sindacale e associativo. Ad aprire il comizio sono stati gli avvocati Francesca Giannetti e Giuseppe Conte, portavoce del Comitato NO Sora, che hanno ribadito le ragioni della campagna e l’importanza della partecipazione democratica.

A seguire, hanno preso la parola Alessandra Maggiani (ANPI), Antonio Pellegrini (ARCI), Beatrice Moretti (SPI CGIL Roma e Lazio), Luigi Pede (Rifondazione Comunista), Rosalia Bono (PD), Loreto Marcelli (M5S), Luciano Conte (AVS), Mario Rufo (PC), Romolo Rea, già consigliere regionale del Lazio ed ex sindaco di Arpino, e l’onorevole Ilaria Fontana, deputata della Repubblica italiana, offrendo contributi e riflessioni sui temi della giustizia della Costituzione e della democrazia.

A concludere l’incontro è stato l’intervento del dottor Claudio Marcopido, presidente della sezione penale del Tribunale di Cassino, che ha sottolineato il valore della Costituzione come pilastro fondamentale della vita democratica del Paese.

L’iniziativa si è svolta in un clima partecipato e costruttivo, con numerosi cittadini presenti fino al termine dell’evento. Un segnale importante per il Comitato promotore, che ha espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione e per l’attenzione dimostrata dalla comunità locale.