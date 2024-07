Grande Inaugurazione del Festival dei Viandanti a Pofi

Ieri, nel suggestivo Comune di Pofi, si è tenuta la grande inaugurazione del Festival dei Viandanti, un evento che segna la sua prima edizione e che ha già attirato l’attenzione di molti. Vincitore del Bando della Regione Lazio per la Valorizzazione della Via Francigena del Sud, il festival si propone di celebrare le tradizioni popolari e la memoria storica legata ai Cammini, dedicandosi a tutti i pellegrini che in passato attraversavano questi territori in cerca di un percorso spirituale e di scoperta.

Una Prima Edizione Promettente

Il Festival dei Viandanti, in programma dal 15 al 28 luglio, promette di riportare l’atmosfera di un tempo nei borghi coinvolti, con particolare attenzione a Pofi, capofila dell’iniziativa, e Arnara. Durante i giorni del festival, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera che rievoca il periodo in cui la presenza dei pellegrini era una costante nei paesi attraversati dalla Via Francigena.

Un Progetto Artistico e Culturale

Damiana Leone, direttrice artistica del festival, ha espresso la sua soddisfazione per il supporto ricevuto dall’amministrazione locale: “Grazie all’amministrazione che ha sostenuto e condiviso questo progetto. Come direttrice artistica, ho voluto ricreare l’atmosfera che i viandanti vivevano nei borghi, unendo spettacoli di vario tipo. Il festival è multidisciplinare e offre spettacoli per tutte le età, con compagnie teatrali provenienti dal sud Italia e una compagnia internazionale, oltre a musica e danza.”

Un Evento di Rilievo per la Comunità

Il Sindaco di Pofi, Angelo Mattoccia, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Un progetto importante finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dei contributi allo spettacolo dal vivo. Questa prima edizione promette un grande successo per l’importanza degli spettacoli che verranno portati in scena nel nostro Comune. Una commistione di danza, musica, teatro e altre arti valorizzeranno i luoghi più significativi della nostra comunità e del nostro borgo.”

“Siamo estremamente orgogliosi di inaugurare la prima edizione del Festival dei Viandanti qui a Pofi – dichiara il Vicensindaco Marco Savarese Assessore alla Cultura – Questo evento non solo celebra la nostra ricca tradizione storica e culturale legata alla Via Francigena, ma rappresenta anche un’opportunità unica per promuovere il nostro territorio a un pubblico più ampio. Attraverso una serie di spettacoli multidisciplinari e attività culturali, vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente, che valorizzi le bellezze e le peculiarità del nostro borgo. Invito tutti a partecipare e a scoprire la magia del nostro festival.”

Un Invito a Partecipare

L’amministrazione comunale invita tutti a seguire le pagine social ufficiali del Comune di Pofi e del Festival dei Viandanti per rimanere aggiornati sugli eventi e le attività in programma.

Per maggiori dettagli e per il programma completo del festival, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Pofi al seguente link: https://comune.pofi.fr.it/eventi/2872991/festival-viandanti-15-28-luglio-2024.

Il Festival dei Viandanti rappresenta una straordinaria opportunità per riscoprire e valorizzare le tradizioni locali, offrendo al contempo un’esperienza culturale e artistica unica. Non perdete l’occasione di vivere questo evento speciale nei suggestivi borghi di Pofi e Arnara!