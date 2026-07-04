Grande cordoglio a Isola del Liri per la scomparsa di Marco Mancini

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Grande cordoglio a Isola del Liri per la scomparsa di Marco Mancini, spentosi all’età di 54 anni presso l’ospedale di Cassino.
Appartenente a una delle famiglie storiche dell’imprenditoria cartaria del territorio, Marco Mancini era molto conosciuto e stimato nella comunità isolana. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra amici, conoscenti e quanti lo hanno apprezzato nel corso della sua vita.
L’ultimo saluto sarà celebrato domani, sabato 5 luglio, alle ore 16.30, presso la Basilica di San Domenico Abate di Isola del Liri, dove familiari, amici e cittadini si ritroveranno per rendergli omaggio e accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.
Alla famiglia Mancini giungano le più sentite condoglianze dalla redazione di Liritv, con un pensiero di vicinanza in questo momento di profondo dolore.

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