Grande attesa per l’iniziativa promossa da “Noi con Vannacci” i prossimi 5 e 6 febbraio nelle province di Frosinone e Latina

L’eurodeputato Roberto Vannacci incontrerà simpatizzanti, cittadini, stampa e realtà produttive in una serie di eventi.Mercoledì 5 febbraio, si terrà una conferenza stampa all’Hotel Astor di Frosinone alle ore 15.00. In seguito, alle 17,00 ci saràl’ incontro con i cittadini e dopo aver preso atto delle numerose adesioni, si è ritenuto necessario un cambio di location presso il Cinema Teatro Mangoni di Isola del Liri, in Via Roma 2.La prima delle due giornate dell’iniziativa promossa da “Noi con Vannacci” si concluderà a Terracina.Nessun cambio di programma per il 6 febbraio, quando il tour riprenderà con la visita al Mercato Ortofrutticolo di Fondi alle 9.00. Alle 10:30, a Terracina, l’eurodeputato incontrerà le Cooperative Agricole Garibaldi e La Valle, focalizzandosi sulle tematiche del settore agricolo. La due giorni si concluderà con una conferenza stampa e un ulteriore incontro pubblico alle 12.00 presso il Parco Hotel di Latina.