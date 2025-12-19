GRAN WEEK END DI NATALE A CISTERNA: Gospel, Jazz, Lucigrafie, Telethon, Banni Natale

Gospel con i Big Soul Mama ed Angel Choir, swing e jazz con Jazz Combo e Rossana Canta, accensione lucigrafie, visite al Presepe nelle Grotte e al mondo di Babbo Natale, la Banda dei Babbi Natale e Babbo Natale in Vespa, Solidarietà con Telethon e spettacoli per i bambini

Entra nel vivo il ricco calendario del Natale Cisternese 2025, che in questo fine settimana scalderà la città con musica, cori, luci, animazioni per bambini, solidarietà e tradizione. Tre giorni intensi che accompagneranno residenti e visitatori in un’atmosfera festosa, fatta di eventi diffusi e appuntamenti per tutte le età.

Si parte venerdì 19 dicembre alle ore 19.00, quando la Corte di Palazzo Caetani ospiterà “Natale in jazz”, con la formazione Jazz Combo e la voce di Rossana Canta. Nato nel 2015 all’interno del progetto “Jazz & dintorni”, il gruppo proporrà un viaggio nelle sonorità dello Swing, fino alle contaminazioni del Latin Jazz e del Jazz Rock. Diretto dal M° Nando Martella, già alla guida della “Jazz Orchestra”, il complesso vanta numerose esibizioni in jazz club e festival, tra cui la rassegna organizzata dal “Be Jazz Collective” presso lo “Stoà” di Latina e la rassegna “52nd Jazz”.

Della formazione fanno parte Sandro Paoletti, Claudio Camilletti e Alessandro Marchionni ai sax; Nando Martella e Alberto Callari alle trombe; Giacomo Mariani al trombone; Vincenzo Bianchi al piano; Nunzio Sciscione al contrabbasso; Giorgio Coronati alla batteria. Alla voce, Rossana Canta, attualmente impegnata con Le Swingeresse, i Soul Machine e gli AlmaTre, nota per diverse partecipazioni televisive.

Sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 15.00, la città si animerà con il ritorno dell’evento “Babbo Natale in Vespa”, a cura del Vespa Club Cisterna. Alle 16.30 il Centro Polivalente San Valentino accoglierà “Il Viaggio di Babbo Natale e i suoi amici”.

Grande attesa alle 17 presso l’ex Palazzo Comunale lungo Corso della Repubblica – recentemente restituito al suo splendore originario – per l’accensione delle lucigrafie e un’atmosfera immersiva tra luci, animazione e musica per tutta la durata del periodo natalizio.

La giornata proseguirà nella Corte di Palazzo Caetani con la “Festa della luce: noi cantiamo la Santa Allegrezza”, un omaggio alle tradizioni musicali popolari, e culminerà nel concerto “Gospel Night” alle ore 19.00, nel rinnovato Giardino di Piazza XIX Marzo con i Big Soul Mama.

Attivi dalla metà degli anni Novanta, i Big Soul Mama rappresentano una delle realtà più significative del gospel italiano, diretti dal M° Roberto del Monte e protagonisti di numerose collaborazioni nazionali e internazionali. Nei Big Soul Mama mosse i primi passi musicali Tiziano Ferro che li volle nel suo primo lavoro discografico “Rosso Relativo”, nella canzone “Soul dier”, e nel tour che ne seguì.

Domenica 21 dicembre, le celebrazioni proseguiranno con le visite a ingresso libero del Presepe nelle Grotte, e nel Mondo di Babbo Natale a Palazzo Caetani, alle ore 10.00 con “La Banda dei Babbi Natale”, eseguito dalla Banda Musicale “Città di Cisterna” lungo le vie del centro.

Alle 10.30 la Corte di Palazzo Caetani farà da cornice alle letture animate “I Fratelli Natale”, dedicate ai bambini dai 3 anni (prenotazione obbligatoria: 328.5679035 – mobilitazioniartistiche@gmail.com).

Nel pomeriggio spazio alla solidarietà con la raccolta fondi Telethon, dalle 16.30 alle 20.30, presso il Palazzetto dello Sport in via delle Province, a cura di MGA Studios.

Alle ore 18.00, nella Sala Polifunzionale “Montalcini” della Biblioteca comunale, andrà in scena “InCanto di Natale… Atmosfera di Gioia” a cura di Tania Frison.

A chiudere la giornata e regalare ulteriore magia ci sarà il terzo – ma non ultimo – appuntamento della rassegna gospel, con il Coro Gospel Angel Choir, diretto da Milena Zuppardo, accompagnato al pianoforte da Francesco Franzese e composto da circa 20 elementi, che si esibirà nella Chiesa di San Valentino.