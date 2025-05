Gran successo per la 2^ Cronoscalata “Città di Fumone”

Il Sindaco Matteo Campoli: “Una giornata di sport, passione e orgoglio locale”.

Si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione la 2^ edizione della Cronoscalata “Città di Fumone”, una manifestazione ciclistica che ha riunito decine di atleti provenienti da tutto il territorio, regalando a Fumone una giornata all’insegna dello sport, della competizione sana e del nostro meraviglioso paesaggio.

“A nome dell’Amministrazione Comunale – ha detto il sindaco Matteo Campoli – desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli atleti, agli accompagnatori, e al pubblico che ha animato con entusiasmo questa seconda edizione. Un plauso particolare va alla Velosport Ferentino e alla pro loco Fumone per l’organizzazione impeccabile, e al presidente Walter Cardilli, che con passione e competenza ha reso possibile anche quest’anno un evento di grande livello. Una menzione per la Polizia locale e la protezione civile comunale di Fumone per il consueto ottimo lavoro. Permettetemi un grazie speciale che dedico a Simone Lisi, unico atleta in gara a rappresentare il nostro paese. La sua partecipazione è stata motivo di orgoglio per tutta la comunità fumonese. Correre con il nome di Fumone sulla maglia, in una gara così impegnativa e sentita, non è solo sport: è appartenenza, amore per il territorio e dedizione. Simone ha dato prova di tenacia e spirito sportivo, affrontando la salita con determinazione e onorando la nostra bandiera. A lui va il mio personale plauso e quello di tutta la cittadinanza. Eventi come questo ci ricordano quanto lo sport possa essere motore di comunità, aggregazione e promozione del territorio. Continueremo – conclude – a sostenere iniziative che valorizzano Fumone, la sua storia e le sue bellezze”.

* In foto il sindaco Campoli e l’atleta di Fumone, Simone Lisi