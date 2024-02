Gran successo per il concorso Giovani chef ciociari dedicato a Sisotta storica ristoratrice di Ceccano

E’ il medaglione con broccoletto nostrano salsiccia e pecorino in salsa di crema alla cicoria e cavolfiori laccati di Mirko Di Vico e Cristian Masi il primo classificato al concorso giovani chef Ciociari promosso dalla Pro-Loco e dalla rete di Associazioni con la preziosa collaborazione dell’Istituto Alberghiero di CeccanoAl Secondo posto si sono classificati Diego Tramontano e Gabriele Campioni con gli Gnocchetti alla Gricia ed al terzo Simone Marini e Jacopo Campagna con Il lingotto di suino bardato con guanciale,broccoletto scottato in salsa all’ amaretto di guarcino Si sono sfidati in 20 con competizione e passione utilzzando tutti i prodotti di eccellenza della nostra terra ciociara. Gli studenti coadiuvati dai loro docenti Frioni , Tomarchio e Polselli hanno presentato e descritto il loro piatto davanti ad una giuria d’eccezione composta da Simone Taglienti , chef di San Remo, Alfio Mirone , giornalista enogastronomico, Danilo Diana Chef e Presidente della proloco e i professori dell’Istituto Alberghiero Graziella Cedrone Eleuterio Sbardella e Daniele Frioni ( abile e preciso coordinatore del Concorso)Una vera è propria gara che ha appassionato gli studenti e tutto il pubblico presente che hanno apprezzato il talento dei giovani chef che fra qualche anno si affacceranno nel mondo del lavoroIl Concorso alla sua seconda edizione ha avuto il patrocinio del Comune di C eccano e si è svolto con la collaborazione del delegato alla cultura Alessio Patriarca A premiare i vincitori sono stati Federica Aceto e il Presidente del Consiglio comunale Alessandro Savoni, il Presidente della Pro-Loco e il Prof,Domenico CroccaSponsor dell’iniziativa sono state le aziende Molino sul Clitunno , Laboratorio Agricolo Ciociaro L’amaretto di Guarcino , Guglielmi Carni, Lucia Iannotta Caseificio Scarchilli Conad City Ceccano Vini Luna rossa e la BCC di CeccanoIl Prossimo appuntameno sara per il 14 febbraio con un evento dedicato allo Stoccafisso che sempre la Pro-Loco e la Rete realizzeranno con la collaborazione dell’IPSSEOA di Ceccano guidato dal D.S Alessandra Nardoni

comunicato stampa