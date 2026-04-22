GRAN FINALE DI LET’ S MOVE TOGETHER, TRE GIORNI DI SPORT NELLA VILLA COMUNALE DI FROSINONE

Let’s Move Together è stata una splendida cavalcata che per oltre un mese ha portato lo sport, quello vero, quello di base aperto a tutti, nelle piazze, nelle ville, nei palazzetti, nei circoli sportivi dei capoluoghi della Regione Lazio, riuscendo a coinvolgere oltre 50000 persone nelle quattro tappe già andate in archivio. L’evento si concluderà nel weekend del 24, 25 e 26 aprile a Frosinone. Sarà il gran finale dell’evento organizzato dagli EPS del Lazio con il sostegno della Regione Lazio e del Coni Lazio. Appuntamento nella Villa Comunale della città che, come già avvenuto a Latina, Rieti, Viterbo e Roma, si colorerà con la presenza delle ASD dei diversi Enti di promozione sportiva che organizzeranno all’interno del Villaggio dello sport, allestito per l’occasione, diverse attività sportive coinvolgendo atleti praticanti ma anche i cittadini, giovani e meno giovani, che, come nelle tappe precedenti saranno coinvolti e diventeranno protagonisti, per un giorno, nelle diverse aree sportive con l’attenta guida dei tecnici delle società coinvolte.

L’appuntamento è per sabato dalle 10.00 alle 17.00 e domenica dalle 9.00 alle 14.00. Le attività saranno gratuite per tutti i partecipanti. Bambini, giovani e meno giovani, famiglie e portatori di handicap potranno tutti insieme vivere una giornata indimenticabile e ricca di emozioni.

Saranno davvero tanti gli sport proposti nella splendida location scelta dagli organizzatori. Basket, arti marziali, mini volley, mini basket, fitness musicale, calcio a cinque, giochi tradizionali e attività ludo ricreative, ginnastica, ginnastica ritmica, trail, nordic walking, triathlon, cheerleader, ciclismo, giochi del sorriso, orientamento, sport paralimpico, sono solo alcune delle discipline proposte. Ognuno potrà trovare la disciplina più confacente alle proprie attitudini.

TEST POSTURALE GRATUITO-

Anche a Frosinone, come nelle altre tappe di Let’ s move Together A.S.C. (Attività Sportive Confederate) organizzerà test posturali gratuiti per tutti i partecipanti all’evento offrendo consulenza ed indicazioni per 1) Correzione postura; 2) Prevenzione dei dolori muscolari; 3) Benessere fisico.

IL SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CONI LAZIO-VENERDI’ 24 APRILE ALLE 16.00

Con Let’s Move Together si concluderà anche il ciclo dei seminari organizzati dal Coni Lazio. Dopo le tappe di Latina, Viterbo, Rieti e Roma, alle quali hanno partecipato oltre 300 dirigenti sportivi di enti e associazioni sportive del territorio, amministratori locali e addetti ai lavori, venerdì 24 aprile, alle ore 16, nel Salone della Villa Comunale di Frosinone quinto e ultimo appuntamento con i seminari promossi dal CONI Lazio dedicati allo sport territoriale, con un focus particolare sull’impiantistica sportiva, organizzati nell’ambito del Protocollo “CONI e Regione per lo Sport”, il percorso condiviso con la Regione Lazio.Al seminario interverranno il Sindaco del Comune di Frosinone Riccardo Mastrangeli, il Consigliere della regione Lazio Daniele Maura, il Consigliere con delega allo sport del Comune di Frosinone Franco Carfagna, il Presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi, il vice Presidente Vicario del CONI Lazio Andrea Ruggeri, il vice Presidente del CONI Lazio Paolo Anedda, il presidente dell’ASD e di promozione sociale EPS Lazio Massimo Zibellini, il referente commerciale Area Centro e Sardegna dell’ICSC Andrea Baldi, e il Coordinatore della Commissione impiantistica sportiva del CONI Lazio Maurizio Amedei.