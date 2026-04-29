Gran Finale a Fontana Liri con Buen Camino di Checco Zalone

Finisce la rassegna del cinema a Fontana Liri con il botto con l’ultimo film di Checco Zalone Buen Camino regia di Gennaro Nunziante campione di incassi in assoluto in Italia più di 75 milioni e record di presenze nelle sale cinematografiche 9 milioni e mezzo. in collaborazione con il comune ciambelleria Cinelli prima caffetteria e panini bus e si ringrazia agli autori di questo progetto che è cominciato a dicembre con i cinepanettoni Francesco Marra,Mattia Parravani,Vittorio Casciano,Eloisa Iafrate. Ingresso gratuito per tutti.