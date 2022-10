Governo, Fantini: “Storia Presidenti Senato e Camera non in linea con Costituzione della Repubblica”

“L’elezione di La Russa a presidente del Senato e quella di Fontana a presidente della Camera dei deputati rappresentano senza dubbio un inizio pessimo per la nuova maggioranza parlamentare. È vero, la destra ha vinto le elezioni e legittimamente elegge i Presidenti delle Camere ma mai ci saremmo aspettati delle persone così divisive, con delle storie politiche non in linea con il Paese e con la Costituzione della Repubblica”.

Così in una nota Luca Fantini, segretario del Partito democratico di Frosinone.

“Ignazio Benito La Russa – spiega – possiede una vasta collezione di busti di Mussolini e ha affermato più volte come ‘siamo tutti eredi del Duce’. Fontana, da europarlamentare, insieme a Salvini si opponeva alle sanzioni nei confronti della Russia di Putin, interveniva al congresso di Alba Dorata, organizzazione greca di estrema destra, con idee neonaziste, xenofobe e squadriste, e più volte ha preso posizioni assurde nei confronti della comunità Lgbt+. Questi primi passaggi sono il chiaro esempio di come questa destra voglia governare il Paese. Il Partito Democratico vigilerà sulle istituzioni ad ogni livello, ma tutti siamo chiamati a fare un’opposizione forte in Parlamento e nella società, rafforzando la nostra presenza tra le persone, nelle piazze e – conclude – a difesa dei valori democratici”.

