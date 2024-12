GOVERNO, ANGELILLI: BUON LAVORO A FOTI

«Auguro buon lavoro a Tommaso Foti, nuovo ministro agli Affari Europei. Foti, politico appassionato ed esperto, saprà proseguire con grande competenza e nel migliore dei modi, a partire dall’attuazione del Pnrr, l’eccellente lavoro portato avanti in questi due anni da Raffaele Fitto, al quale va un sincero ringraziamento e un in bocca al lupo per il nuovo prestigioso incarico di vicepresidente della Commissione Europea. Siamo certi che Foti saprà interpretare al meglio le necessità della Nazione e dei territori, aiutando le Regioni a cogliere le opportunità dell’Unione».Lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Correlati