Golden Gala “Pietro Mennea” 2022 Le eccellenze ciociare e pontine conquistano i campioni azzurri che hanno trionfato alle Olimpiadi di Tokyo

Da Marcell Jacobs a Bebe Vio, passando per il presidente del Coni Malagò e non solo. I prodotti enograstronomici dei nostri territori protagonisti dell’appuntamento allo Stadio Olimpico

Trionfo delle eccellenze enogastronomiche ciocare e pontine al Golden Gala “Pietro Mennea” 2022. I prodotti della tradizione del Basso Lazio hanno conquistato i camipioni azzurri protagonisti delle Olimpiadi di Tokyo. Dalla medaglia d’oro Marcell Jacobs a Bebe Vio, passando per il presidente del Coni Malagò e non solo, sono stati tantissimi gli apprezzamenti e gli attestati di stima raccolti dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina che ha portato allo Stadio Olimpico di Roma i sapori autentici dei nostri territori.

L’evento sportivo, giunto alla sua 42esima edizione e organizzato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha visto sfidarsi le stelle dell’atletica mondiale ed i campioni azzurri. Migliaia i partecipanti al più prestigioso meeting internazionale di atletica leggera in Italia. Una vetrina d’eccellenza per i produttori ciociari e pontini ma anche un’occasione unica di rilancio del turismo enogastronomico. Sponsor ufficiale dell’evento, l’Ente camerale, a chiusura della quinta tappa del circuito internazionale della Wanda Diamond League, ha allestito la tavola del Golden Gala con le prelibatezze locali. La cena servita, nella Tribuna Monte Mario e nella Tribuna Autorità, è stata un trionfo di gusto per gli ospiti che hanno potuto apprezzare ogni genere di prodotto tipico: dalla rinomata tiella di Gaeta alle pizze, passando per le focacce, le paste fresche, i formaggi, i salumi ma le anche birre artigianali, i vini e gli spumanti Docg, Doc e Igt. A realizzare le portate, servite da una rappresentanza di studenti dell’Istituto Alberghiero di Ceccano, affermati chef delle due province.

Il tutto circondati dalle suggestive immagini dei luoghi che più rappresentano il fascino delle terre ciociare e pontine che hanno fatto da sfondo agli allestimenti della kermesse. Un gioco di squadra vincente. Poi un atto di solidarietà, al termine della manifestazione tutti i prodotti alimentari inutilizzati sono stati donati in beneficenza al “Banco Alimentare”. Un’azione fortemente voluta dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina e dalla Fidal che hanno rinnovato le sinergie anche per la prossima edizione del Golden Gala “Pietro Mennea”.

“Le numerose attestazioni di stima ed i tanti apprezzamenti ricevuti al termine della manifestazione sono la prova che il lavoro di squadra sia e continuerà ad essere la strategia vincente per il rilancio dei territori. – Ha commentato il presidente della Camera di Commercio Giovanni Acampora – Il Golden Gala 2022 è stato un successo per i produttori locali. Una vetrina internazionale che ha fatto conoscere oltre i confini del nostro territorio le eccellenze della produzione enogastronomica di assoluta qualità delle province di Frosinone e Latina. Con il presidente della Fidal abbiamo già rinnovato l’accordo per il prossimo anno. La Camera di Commercio, con le sue realtà produttive, sarà di nuovo protagonista del Golden Gala Pietro Mennea”.

