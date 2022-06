Golden Gala 2022, la Camera di Commercio Frosinone Latina rinnova le sinergie per promuovere le eccellenze dei territori

Il 9 giugno allo Stadio Olimpico di Roma torna il Golden Gala “Pietro Mennea” organizzato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le stelle dell’atletica mondiale e i campioni azzurri tornano a sfidarsi nel più prestigioso meeting internazionale di atletica leggera in Italia. L’attesissimo appuntamento nella Capitale è l’occasione per applaudire i fuoriclasse azzurri che hanno trionfato alle Olimpiadi di Tokyo. Nella cornice dell’importante evento sportivo, giunto alla sua 42esima edizione, trionferanno anche le eccellenze enogastronomiche e della tradizione del basso Lazio.

La Camera di Commercio di Frosinone Latina, infatti, anche quest’anno, ha rinnovato le sinergie con l’organizzazione della manifestazione, in un’ottica di promozione delle eccellenze delle province che rappresenta. Sponsor ufficiale dell’evento, l’Ente, a chiusura della quinta tappa del circuito internazionale della Wanda Diamond League, avrà l’onore di portare sulla tavola del Golden Gala i migliori prodotti enogastronomici dei nostri territori. L’occasione per far conoscere le prelibatezze locali sarà la cena servita nella Tribuna Monte Mario e nella Tribuna Autorità. Gli ospiti potranno scoprire, così, il meglio dei sapori autentici e genuini del territorio ciociaro e pontino. Un appuntamento che desterà senza dubbio molta curiosità tra gli amanti del Food che potranno degustare pizze, focacce, paste fresche, formaggi e salumi ma anche birre artigianali, vini e spumanti Docg, Doc e Igt e non solo. A realizzare le portate, che saranno servite da una rappresentanza di studenti dell’Istituto Alberghiero di Ceccano, affermati chef delle due province.

La cena sarà anche un’opportunità di rilancio del turismo enogastronomico di prossimità. Non a caso, degli allestimenti della kermesse faranno parte le suggestive immagini dei luoghi che più rappresentano il fascino delle nostre terre. Un connubio, quello tra buon cibo e bellezze del territorio, da sempre in grado di attrarre visitatori.

La solida collaborazione tra l’ente camerale e la Fidal si rinnova, dunque, anche per la 42esima edizione della competizione, con l’obiettivo di celebrare e promuovere i sapori della tradizione ciociara e pontina: “Un appuntamento che accende i riflettori sulla filiera agroalimentare del basso Lazio, da sempre garanzia di eccellenza e qualità. – Commenta Giovanni Acampora Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina – Un’occasione per promuovere in Italia e oltre confine i nostri prodotti tipici, la nostra cultura culinaria, la nostra passione per le cose buone realizzate con amore per la terra che rappresentiamo. Vetrine di rilievo come quella del Golden Gala Pietro Mennea sono un’opportunità di incontro e condivisione utile per valorizzare e rilanciare le nostre realtà produttive su nuovi mercati. I numeri ci dicono che i prodotti di alta qualità, come quelli prodotti nelle province di Frosinone e Latina, sono sempre più richiesti sulle tavole europee e non solo. Promuoverli significa dare risposte concrete alle esigenze dei nostri produttori – che rappresentano un settore strategico dell’economia del basso Lazio – ed a quelle dei consumatori di tutto il mondo”.

