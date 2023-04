GNV Grandi Navi Veloci: 300 assunzioni per l’Estate 2023

GNV Grandi Navi Veloci seleziona personale per nuove assunzioni da effettuare in vista della stagione estiva 2023.

La nota compagnia di navigazione inserirà 300 risorse con vari profili a bordo nave e negli uffici. La selezione avverrà anche tramite appositi recruiting day.

Ecco cosa sapere sui nuovi posti di lavoro GNV Grandi Navi Veloci da coprire e come candidarsi.

GNV GRANDI NAVI VELOCI ASSUNZIONI 2023

A dare la notizia è la compagnia stessa, tramite un recente comunicato. In vista dell’approssimarsi della nuova stagione turistica, GNV Grandi Navi Veloci potenzia la campagna assunzioni, lanciando un nuovo programma di recruiting day con tappe in diverse città d’Italia.

Le selezioni della nota compagnia marittima, appartenente al Gruppo MSC, mirano all’inserimento di circa 300 unità di personale. Per reclutarle, l’azienda ha organizzato una serie di giornate di selezione, finalizzate sia alla presentazione della società e delle opportunità di lavoro offerte, che all’individuazione dei candidati idonei per i nuovi inserimenti.

I nuovi posti di lavoro in GNV Grandi Navi Veloci, da coprire per l’estate 2023, sono destinati a profili differenti e in possesso di vari livelli di esperienza. Le posizioni aperte a bordo delle navi della compagnia riguardano, principalmente, le aree Macchina e Coperta, Gestione Hotel, e gli Uffici per le informazioni ai clienti.

PROFILI CERCATI

Le nuove assunzioni di GNV Grandi Navi Veloci sono rivolte, in prevalenza, alle seguenti figure:

personale di Macchina e di Coperta – ottonai, operai e frigoristi;

– ottonai, operai e frigoristi; personale di Gestione Hotel e Ristorazione – manager alberghieri, cuochi;

– manager alberghieri, cuochi; personale per Uffici informazioni – impiegati con conoscenza della lingue straniere e, in particolare della lingua araba.

SELEZIONI

I prossimi recruiting day GNV Grandi Navi Veloci avranno luogo nelle seguenti date e città:

Catania : 14 aprile 2023;

: 14 aprile 2023; Palermo : 19 e 20 aprile 2023;

: 19 e 20 aprile 2023; Genova : 26 aprile 2023;

: 26 aprile 2023; Bari: 4 e 5 maggio 2023.

Durante gli eventi di reclutamento verranno svolti i colloqui con gli aspiranti interessati a lavorare in GNV. I candidati potranno conoscere meglio l’azienda, il lavoro a bordo nave ed anche i percorsi di carriera che è possibile intraprendere presso la compagnia.

Per partecipare occorre presentarsi muniti di copia del cv aggiornato e, se posseduti, anche di libretto di navigazione e documenti relativi ai corsi SCTW. In assenza di tali titoli e documenti, i candidati ritenuti idonei per le nuove assunzioni GNV Grandi Navi Veloci verranno supportati dall’azienda nella frequenza degli appositi corsi di idoneità alla navigazione.

AZIENDA

La società GNV – Grandi Navi Veloci SpA è nata nel 1992 ed è fra le principali compagnie di navigazione costiera, cargo e passeggeri del Mar Mediterraneo. Ha sede legale a Palermo e sede operativa a Genova e appartiene al Gruppo MSC. La compagnia marittima opera tramite una flotta composta da 25 navi ed è attiva con 31 linee di collegamento da e per Sicilia, Sardegna, Baleari, Francia, Malta, Albania, Tunisia e Marocco.

CANDIDATURE

Gli interessati alle nuove assunzioni GNV e ai posti di lavoro sulle navi possono visitare la sezione dedicata alla ricerca del personale (Lavora con noi) sul sito web della compagnia. Per candidarsi alle attuali selezioni in corso, occorre inviare il proprio cv tramite mail, all’indirizzo di posta elettronica crew@gnv.it.

Foto e fonte ticonsiglio.com