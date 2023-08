GN MSGC: Zaino Solidale- Quinta Edizione

Anche quest’anno riproponiamo l’iniziativa Zaino Solidale, che ormai da anni è interesse di tutto il popolo monticiano, essendo riferimento per molte persone. Proprio per questo non possiamo esimerci ad intraprendere un’iniziativa sociale vicina a tante famiglie, essa è giunta ormai alla quinta edizione e ciò significa che molti credono in noi, soprattutto i donatori che ogni anno si fanno maggiori. Cercheremo di portarla avanti il più a lungo possibile perché il sociale è un nostro motto, è la nostra identità, è il nostro essere.

Potete donare materiale didattico per portare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica. Sarà possibile donare dal 22 agosto al 16 di settembre presso le cartolibrerie, che ringraziamo per la collaborazione:

➖Mel- Abbigliamento Cartolibreria, Via Pozzo San Paolo 21, Monte S. Giov. Campano

➖Cartolibreria La Coccinella- frazione Anitrella, via Anitrella

Donate!

Maria Lucia Belli

Presidente GN MSGC

COMUNICATO STAMPA