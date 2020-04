GN (FdI), in videoconferenza con il presidente del consiglio provinciale Daniele Maura, si e’ parlato di tematiche attuali

Tre giovani di comuni prossimi al voto, Filippo Mosticone presidente di GN Sora, Maria Lucia Belli presidente di GN Monte San Giovanni Campano e Vittorio Venditti dirigente provinciale di Fratelli d’italia cittadino di Fontana Liri, hanno effettuato una videoconferenza con il presidente del consiglio provinciale e capogruppo in provincia di Fratelli d’italia Daniele Maura, si è parlato di tematiche attuali, tipo le 35 milioni di euro di Mascherine acquistate dalla regione Lazio, senza mai essere consegnate e forse solo forse ad oggi ne sono arrivate solo una parte ma non se ne sa di più, se non che ad oggi le mascherine consegnate dalla regione Lazio sono state soltanto quelle buone per “pulire gli occhiali” e nulla più. Un altro argomento trattato è stato quello della TAV a Frosinone, un’opportunità seria e sincera che può dar sviluppo al nostro territorio grazie all’AD di ferrovie nostro conterraneo provinciale e che nessuno può farsi bello su di un qualcosa che non dipende da lui, o se si qualcuno dovrebbe ricordare l’intervento del Senatore Massimo Ruspandini, membro commissione trasporti a palazzo Madama che il 22 agosto esponeva la situazione dei pendolari e sollecitando anche lavori TAV a riguardo e il 26 agosto lo stesso Daniele Maura scriveva una lettera alle Ferrovie, il presidente Maura comunque conclude sull’argomento che la TAV con una nuova stazione è una vittoria di tutto il territorio, nessuno escluso. Inoltre una grande mano per aiutare i commercianti è il blocco delle imposte comunali per tutto il periodo dell’emergenza e anche di più, a chi ha dovuto chiudere a causa dei DPCM. Infine si è parlato di come risolvere la crisi economica che già sta attanagliando molti cittadini, risolvibile solo con immissione di liquidità a fondo perduto senza ricorrere ai prestiti. Insomma è stata una bella battuta di idee tra il presidente del consiglio provinciale e tre ragazzi che aspirano ad essere la futura classe amministratrice.

comunicato stampa