Gloria, muore a 29 anni a causa del Covid:

Muore a 29 anni a causa del Covid. Gloria Mesoraca, originaria della Calabria, ma residente a Reggio Emilia con la famiglia da 30 anni, si stava riprendendo dalla malattia, ma alla fine non è riuscita a vincere la sua battaglia per la vita. Gloria era ricoverata da 20 giorni all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia a causa di alcune complicanze respiratorie del Coronavirus.Gloria aveva sofferto di vasculite, una malattia contro la quale aveva combattuto per 3 anni e che le aveva sensibilmente indebolito il suo fisico nonostante la giovane età. «Da tre anni era in cura per una patologia neurologica, ma grazie alle cure mediche, alla vicinanza e all’affetto della sua famiglia stava facendo evidenti progressi nelle condizioni generali di salute. Si stava lentamente riprendendo», ha raccontato il papà della 29enne a Il Resto del Carlino, ricordando la figlia come una persona sorridente e vitale.Gloria, lavorava come impiegata in un’azienda modenese ed era amata e stimata da tutti i colleghi. Distrutta dal dolore è la famiglia della ragazza che vanta il triste primato di essere la più giovane vittima del Covid in Emilia Romagna.

fonte Leggo