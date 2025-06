GLI UFFICI POSTALI DI ARCE E VILLA SANTA LUCIA CON “POLIS” SI PREPARANO AD ACCOGLIERE I SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per tutta la durata dei lavori la continuità dei servizi sarà garantita per Arce da un prefabbricato provvisorio mentre per Villa Santa Lucia da uno sportello dedicato presso la sede di Piumarola.Prosegue il Progetto “Polis” negli uffici postali del Frusinate. Sono partiti anche negli uffici postali di Arce (via Guglielmo Marconi, 1) e Villa Santa Lucia (Piazza San Rocco, 10) i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. I lavori di ammodernamento delle sedi comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile.

Durante il periodo dei lavori in entrambe le sedi Poste Italiane garantirà la continuità di tutti i servizi, per Arce attraverso un prefabbricato modulare a uso ufficio collocato nelle immediate adiacenze dell’ufficio postale e disponibile secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Presso la nuova sede temporanea saranno disponibili due sportelli polifunzionali abilitati a tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. La sede è inoltre dotata di una sala consulenza per investimenti e finanziamenti. A disposizione anche un ATM Postamat per il prelievo di denaro contante e tutte le operazioni disponibili.

Inoltre, per eventuali esigenze i cittadini potranno fare riferimento anche alle sedi di Fontana Liri, in Corso Trieste, 42, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35 e Ceprano, in Piazza Tomassini, 1, che osserva orario continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35. Si ricorda che entrambe le sedi sono dotate di ATM Postamat per tutte le operazioni consentite.

Per i cittadini di Villa Santa Lucia, invece, l’azienda garantirà la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso la sede di Piumarola, in Piazza dei Caduti, 1, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle ore 12.45. Presso lo sportello dedicato saranno disponibili tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

A disposizione dei cittadini di Villa Santa Lucia, per eventuali esigenze, anche la sede di Cassino, in Piazza Alcide De Gasperi, 2, che osserva orario continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 19.05, e il sabato fino alle ore 12.35, dotata di ATM Postamat presso il quale oltre ai prelievi possono essere effettuate anche numerose altre operazioni in automatico come, ad esempio, il pagamento dei bollettini e le ricariche telefoniche.

Gli interventi previsti presso i due uffici postali di Arce e Villa Santa Lucia avranno una durata stimata rispettivamente di sessanta e trenta giorni lavorativi.