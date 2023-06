Gli Sbandieratori del Leone Rampante di Cori torneranno il 17 giugno a Firenze ospiti del Trofeo Marzocco

Sono passati dieci anni dalla prima storica partecipazione all’emozionante gara tra sbandieratori di tutta Italia

Il Trofeo Marzocco è un’ambita gara tra sbandieratori che ogni anno si svolge a Firenze in piazza della Signoria. Quest’anno la XXX edizione del Trofeo Marzocco si svolgerà il 17 giugno dalle ore 16:30 e coinciderà con il 50° Anniversario della fondazione del gruppo gli Sbandieratori degli Uffizi di Firenze. In occasione di questa duplice festa è stata organizzata una speciale edizione della famosa gara tra sbandieratori provenienti da tutta Italia che si svolgerà direttamente nel “Sabbione” di Piazza Santa Croce a Firenze, la tipica arena allestita in occasione delle partite del Calcio Storico Fiorentino.

Il nome di questo trofeo trae ispirazione dalla parola marzocco, o marzucco, che nella Repubblica Fiorentina rappresentava il leone: simbolo del potere popolare. Nell’ultimo Trofeo gli sbandieratori coresi si erano aggiudicati il terzo gradino del podio e il Premio storicità -assegnato da una speciale giuria- per gli sfarzosi e colorati costumi cinquecenteschi indossati dal gruppo lepino.

“Voglio ringraziare gli amici Bandierai degli Uffizi di Firenze per la straordinaria opportunità, frutto della profonda amicizia che ci lega da anni”, ha affermato Luigi Rossini, presidente degli Sbandieratori del Leone Rampante di Cori, per poi aggiungere: “Sono sicuro che sarà una bellissima esperienza e un’indelebile giornata di festa, soprattutto per i ragazzi più giovani del gruppo che avranno il privilegio di esibirsi e di sfilare per le vie del centro storico della bellissima Firenze, città che puntualmente dona emozioni impareggiabili”.

