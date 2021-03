Gli italiani vogliono certezze, Picano (FdI): “Ripensiamo il piano vaccinale Covid”

Ad un anno dalla pandemia ci troviamo di fronte ad una crisi economica senza precedenti. Ancora non abbiamo trovato una soluzione al problema, si va avanti per tentativi ed errori a discapito dell’economia e della libertà delle persone. Gli italiani vogliono certezze, come mai non si è pensato ad iniziare con il piano delle vaccinazioni 16-50 anni che è la fascia di persone che più di tutte per svariati motivi, lavoro, scuola, circolano rappresentando così il veicolo del virus? Così facendo potevano restare aperte tutte le attività commerciali, bar, ristoranti perché appunto frequentate da quella fascia di età. Se veramente si vogliono proteggere le categorie più deboli, che hanno fra l’altro mostrato la capacità di stare più a casa, dobbiamo intervenire su chi li circonda. Il governo proponga interventi volti a vaccinare queste fasce di età andando incontro all’economia del Paese.

