Gli infermieri della ASL di Frosinone saranno premiati dalla Federazione Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche

Gli infermieri della ASL di Frosinone tra gli esempi virtuosi di professionalità saranno premiati dalla Federazione Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche durante la tappa del Congresso FNOPI, Umbria e Lazio, 29-30 ottobre 2021, per il progetto “Il tempo di formazione è tempo di cura”.

A Frosinone è previsto l’inserimento degli studenti di infermieristica del terzo anno e laureandi nelle equipe Anti-Covid previste nelle scuole di primo grado, come tirocinio clinico formativo in affiancamento al personale infermieristico scolastico previsto: per coadiuvare il personale nell’attuazione delle misure di prevenzione e controllo dell’infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi.

Il progetto è frutto di un protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione – USR Lazio, Provveditorato di Frosinone, Università di Tor Vergata, OPI di Frosinone e ASL di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO