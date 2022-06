Shiatsu, Tai Chi e attività per bambini: gli eventi del week-end al Bosco di Paliano

Sabato torna l’open day del Bosco di Paliano per scoprire la novità dell’anno dedicata alle attività estive per bambini

Lo Shiatsu e il Tai Chi tornano al Bosco di Paliano insieme all’Open Day per scoprire le attività estive per i bambini. In provincia di Frosinone, tra Roma e Caserta, l’oriente torna protagonista tra le querce secolari inserite nel Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli.

Sabato pomeriggio alle 16 torna l’Open Day, con ingresso gratuito per gli interessati, per scoprire le attività estive dedicate ai bambini. Per chi aderirà, durante l’estate ci saranno laboratori in natura, attività ludico didattiche e sportive (calcio – volley – tiro con l’arco – cavallo – orienteering) animazione, attività gioco in inglese e spagnolo. Il tutto dedicato ai bambini tra i 6 e i 12 anni, che potranno passare l’estate nell’area protetta all’interno del Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli, vicino Roma.

Domenica dalle 10 alle 18 sarà una giornata per scoprire lo Shiatsu, che rilassa i muscoli e la mente applicando delle pressioni con le mani su dei punti particolari del corpo. Nel pensiero orientale, queste “digito-pressioni” vengono esercitate sui “meridiani energetici”, intesi come dei canali preferenziali di scorrimento dell’energia. Lo scopo è di riattivare le risorse vitali, migliorando l’armonia tra il corpo e la mente, combattendo lo stress e dando un piacevole senso di benessere generalizzato. Lo stesso giorno dalle 11 alle 16.30 uno spazio sarà dedicato al Tai Chi.

Cos’è e dove si trova il Bosco di Paliano

Il Bosco di Paliano è il querceto centenario che si trova nei pressi della Selva di Paliano. L’area naturale è protetta dalla legge regionale, che vi ha istituito un Monumento Naturale. Il Bosco si estende su trenta ettari ombrosi, percorsi da chilometri di sentieri percorribili a cavallo, a piedi e in bicicletta. Per altre informazioni e prenotazioni, si può consultare il sito ilboscodipaliano.it

Il Bosco è in via Palianese sud, a 3 chilometri dal casello autostradale di Colleferro.

