Gli errori di igiene alimentare che tutti commettiamo da non fare più

Verdure non risciacquate, utensili non lavati, catena del freddo spezzata… anche nella nostra cucina dobbiamo stare attenti a tenere basso il rischio microbiologico.

Dal grazioso tagliere di bambù, ricordo di un viaggio, al mestolo della nonna: ognuno ha il suo oggetto del reato. Il legno è da evitare perché, dicono gli esperti, permette ai batteri di annidarsi nelle fessure causate dal coltello. Nelle cucine professionali sono ammesse solo le tavole di plastica di diversi colori. A casa se vogliamo usare una tavola in legno bisogna lavarla bene dopo l’uso e non tagliare la verdura dove abbiamo appena sfilettato il pesce. Usiamo spugnetta abrasiva o una spazzola, detersivo per piatti e risciacquiamo a dovere. Una volta al mese, immergiamo la nostra tavola in acqua e aceto bianco o bicarbonato.Il lavaggio prima di sbucciarle è una questione di buon senso. Tuttavia, pochi sanno che bisogna rilavarle dopo averle sbucciate. Tenere in mano un ortaggio che è stato prima nella terra, poi su un banco del mercato o del supermercato “contamina” la mano. Se lo tocchiamo dopo averlo sbucciato, ri-contaminiamo il prodotto. Vogliamo magiare il prodotto con la buccia? Spazzoliamolo a dovere.Il lavaggio prima di sbucciarle è una questione di buon senso. Tuttavia, pochi sanno che bisogna rilavarle dopo averle sbucciate. Tenere in mano un ortaggio che è stato prima nella terra, poi su un banco del mercato o del supermercato “contamina” la mano. Se lo tocchiamo dopo averlo sbucciato, ri-contaminiamo il prodotto. Vogliamo magiare il prodotto con la buccia? Spazzoliamolo a dovere.L’igiene del cuoco è la base. Prima di tutto il lavaggio delle mani, in modo chirurgico, fino a metà braccio. Contiamo 15 secondi, poi sciacquiamo le mani prima di asciugarle con carta assorbente. Niente strofinacci: sono un ricettacolo di batteri Sbarazziamoci dei gioielli: in cucina non servono, ma portano germi. E se i capelli sono lunghi, leghiamoli. Quando cuciniamo, dobbiamo stare attenti a garantire sicurezza agli alimenti, specie ai prodotti “delicati” come carne, pesce, burro e panna, latte che presentano notevoli rischi alimentari se viene spezzata la catena del freddo. Quando utilizziamo pesce o carne cruda, dobbiamo farlo in modo rapido, per poi riporre l’alimento di nuovo in frigorifero prima di cuocerlo. Ciò limita la moltiplicazione dei batteri.Non è una buona idea conservare i nostri prodotti così come sono in frigorifero. È necessario rimuovere tutti gli imballaggi superflui, che potrebbero portare la loro quota di polvere e altri nemici nel frigorifero. Nelle celle frigorifere dei ristoranti non si conserva il cartone. Si tratta di imitare i professionisti inserendo i nostri alimenti in apposite scatole di plastica e riportando in etichetta le date di scadenza.Pensi che la mela o la pera che provengono da coltivazione biologica possano essere mangiate senza lavaggio? Sbagliato: i batteri ci sono lo stesso. Al supermercato e al mercato facciamo tutti la stessa cosa: quando andiamo a scegliere la nostra frutta e verdura la prendiamo in mano, spesso senza guanti di plastica obbligatori, la “tastiamo” e spesso la rimettiamo a posto perché troppo acerba o troppo matura. Eppure abbiamo toccato altri alimenti, confezioni, spinto il carrello, magari anche starnutito: impossibile che il prodotto sia sfuggito alla contaminazione.Una pessima abitudine che danneggia la catena del freddo: porre in frigorifero i piatti ancora caldi. Se mettiamo calore in frigo, esponiamo al pericolo tutti i prodotti che vi sono: gli sbalzi di temperatura non sono consigliati. È sempre la catena del freddo che viene compromessa. Necessario far raffreddare bene il piatto cotto. Prendiamo esempi dagli chef professionisti che prima di conservare i cibi li raffreddano in apposite celle.

Fonte Gazzeta.it