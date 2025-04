GLI AUGURI DI PASQUA DEL PRESIDENTE ROCCA: GUARDIAMO AL FUTURO CON SPERANZA

«In occasione della Santa Pasqua, desidero rivolgere a tutti i cittadini del Lazio un augurio sincero di serenità, speranza e rinascita. Pasqua è un momento che ci invita a guardare avanti con fiducia, anche nelle difficoltà. A maggior ragione nel tempo del Giubileo della Speranza, che la nostra Regione sta vivendo da protagonista. È un’occasione per riscoprire il valore della comunità, della solidarietà e della vicinanza, sentimenti che ogni giorno cerchiamo di mettere al centro del nostro lavoro. Un pensiero speciale va a chi sta affrontando momenti difficili, alle famiglie in difficoltà, a chi lavora anche durante le festività per garantire servizi essenziali. A loro va il nostro grazie più sentito. Che questa Pasqua porti pace nei cuori e nuova energia per costruire insieme un futuro migliore. Buona Pasqua a tutti!»

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

