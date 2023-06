Gli auguri di Gianluca Quadrini per il rientro in consiglio provinciale di Rossana Carnevale

Tra i punti all’ordine del giorno del consiglio Provinciale, svoltosi in mattinata, anche la nomina del coonsigliere di Rossana Carnevale, che ricordiamo subentra al posto di Riccardo Ambrosetti che ha scelto di accettare la carica di vicesindaco di Anagni. Oltre ai complimenti e gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’amministrazione provinciale, in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Già Luca Quadrini, ribadisce il suo consenso – “non posso non esprimere i miei auguri di buon rientro alla consigliera Rossana Carnevale. Ho avuto modo, negli anni precedenti, con la precedente amministrazione, di confrontarmi con lei e di collaborare su tematiche che riguardavano il territorio dimostrando di avere le giuste capacità per ricoprire nuovamente questo incarico. Per questo sicuro che sarà un valore aggiunto per l’ente e per l’intera provincia. Questa amministrazione – conclude Quadrini – si arricchisce di figure valide e competenti, che lavorano in sinergia e per obiettivi per rendere il nostro ente veloce ed efficiente.

Un grande in bocca al lupo anche a Riccardo Ambrosetti che ha scelto di dedicarsi a 360 gradi alla sua città.”

COMUNICATO STAMPA