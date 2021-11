Gli auguri di Fare Verde Provincia di Frosinone a S.E. il Prefetto di Frosinone Dott. Ernesto Liguori.

Fare Verde Provincia di Frosinone Le formula i migliori auguri per il compito che è stato chiamato ad assolvere nel rappresentare il Governo Italiano nella nostra provincia. Troverà la vicinanza della nostra Associazione di protezione Ambientale soprattutto nel contrasto dei reati Ambientali tra cui l’abusivismo edilizio in quanto a Lei è demandata dall’art. 41 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 del Testo unico edilizia la competenza per la rapida demolizione delle opere abusive. Le criticità Ambientali sono molto sentite dai nostri concittadini, che si aspettano dalle forze dell’ordine, così come dalle istituzioni, ulteriore prontezza e vicinanza dopo i grandi procedimenti penali che hanno coinvolto la discarica MAD, la Società Ambiente Frosinone , l’Acea e numerosi laboratori di analisi biochimiche. I nostri associati, tutti volontari dell’ambiente, sono consapevoli dei numerosi e grandi problemi che Sua Eccellenza è chiamata ad affrontare, anche con organici non sempre adeguati; e anche della necessità di realizzare un più alto e costante coordinamento tra tutti i soggetti che sono chiamati ad occuparsi della sicurezza dei cittadini della nostra bellissima provincia di Frosinone. Territorio provinciale bellissimo che purtroppo è afflitto dal forte inquinamento dell’aria , dall’inquinamento di vaste aree nel sito SIR Valle del Sacco , dall’inquinamento del fiume Liri rilevato dall’Arpa Lazio , dalle forme di inquinamento dovute alla mancata o all’insufficiente depurazione delle acque reflue urbane e industriali e che è anche “ sporcato ” dal riprovevole abbandono dei rifiuti o dalla illegale presenza di rifiuti interrati . Altre criticità Ambientali sono causate dagli incendi boschivi dal dissesto idrogeologico e dall’inciviltà . Dopo tanto inquinamento e criticità irreversibili o difficilmente sanabili si confida in Lei per trovare il modo giusto per non inquinare ulteriormente il cielo, l’acqua e la terra che vorremmo tramandare alle future generazioni seguendo i dettami del Governo Italiano e dell’U.E per lo sviluppo sostenibile. A nome degli iscritti di Fare Verde Provincia di Frosinone Le chiedo, infine, la cortesia di trasmettere al suo predecessore, Sua Eccellenza il Prefetto Dott. Ignazio Portelli, il sentito ringraziamento per il lavoro svolto in difesa dell’Ambiente e per il contrasto diretto alla criminalità organizzata che si è infiltrata in Ciociaria. I più deferenti saluti.

Comunicato stampa Fare Verde, il Presidente provinciale E Dirigente Nazionale Dott. Marco Belli