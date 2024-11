Gli auguri di buon lavoro del sindaco alla rinnovata Farmacia Comunale di Cisterna di Latina

È iniziato il rilancio della Farmacia Comunale di Cisterna di Latina.

Ieri il sindaco Valentino Mantini ha portato il saluto e l’augurio di buon lavoro al direttore farmacista Andrea Ardizzoni, della Cooperativa Sociale Nuova Sair, nuovo gestore del servizio sito in via Aldo Moro 25 a Cisterna.

Leader nazionale del settore sociosanitario con sedi in tutta Italia e oltre 5.600 professionisti, la Nuova Sair si è aggiudicata la gestione della Farmacia comunale per i prossimi dieci anni.

La farmacia, di cui il Comune è e rimarrà titolare, si evolverà in un centro di servizi socio-sanitari integrati, non limitato alla dispensazione di farmaci, ma che assicurerà una maggiore sensibilizzazione e accessibilità della cittadinanza alle misure di prevenzione e tutela della salute.

Tra gli obiettivi prefissati ci sono il riconoscimento del marchio “Federfarma – Farmacia di servizi”, l’apertura al pubblico dalle ore 8 alle 20 dal lunedì al sabato, con il rispetto delle turnazioni festive e notturne previste dal calendario distrettuale. Inoltre verranno attivate una web app, pagine web e canali social attraverso le quali saranno forniti messaggi informativi sul servizio ed educativi sulla prevenzione e tutela della salute. A questo proposito sarà attivata la Giornata mensile gratuita per la prevenzione mediante la collaborazione di specialisti che assicureranno anche indagini diagnostiche gratuite.

Sarà svolta una serie di servizi sanitari o di sostegno come prestazioni infermieristiche o riabilitative, servizi di telecontrollo, screening in convenzione con la ASL, prenotazione di visite e prestazioni SSN, elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, ed altro. Sarà potenziato l’organico che si comporrà del direttore, di farmacisti e di un commesso magazziniere.

Inoltre l’attività svolta sarà supportata da una collaborazione attiva con laboratori, professionisti sanitari e centri per la salute facilitando lo scambio di informazioni e migliorando così la continuità delle cure.

«Continua l’opera del miglioramento dei servizi in generale e socio-sanitari in particolare in favore della nostra comunità e soprattutto di quella del quartiere San Valentino – affermano il sindaco Valentino Mantini, l’assessora al Welfare e Servizi Sociali, il delegato alla Salute Francesco Maggiacomo -. Attraverso l’affidamento in concessione a un operatore qualificato ed esperto del settore, confidiamo di offrire alla cittadinanza un servizio ancora più efficiente, con un incremento delle tipologie di prestazioni e senza gravare sul bilancio comunale».

COMUNICATO STAMPA