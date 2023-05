Gli auguri di buon lavoro del presidente Di Stefano ai sindaci e agli amministratori locali eletti

Auguri di buon lavoro a tutti i sindaci e consiglieri eletti della nostra provincia. Siete ora alla guida delle comunità che avete scelto di rappresentare, e ciò significa che avete responsabilità grandi e importanti da affrontare nel corso del vostro mandato. Siete chiamati a rispondere alle esigenze dei vostri concittadini e a guidare le vostre città e i vostri comuni verso nuovi obiettivi di sviluppo e di miglioramento. In questa difficile fase storica, la vostra presenza e la vostra guida saranno ancora più fondamentali per il bene di tutti.

Sono certo che metterete in gioco le vostre migliori energie, le vostre competenze e la vostra passione per portare avanti una politica di prossimità, che risponda alle esigenze della popolazione e che sia fondata sulla condivisione e sulla partecipazione. Auguro a ciascuno di voi il successo nel vostro mandato e il raggiungimento dei vostri obiettivi, sempre nel segno dell’interesse generale e dell’inclusione sociale. C’è molto da fare per il nostro territorio. Buon lavoro a tutti.

Luca Di Stefano – Presidente della Provincia di Frosinone

COMUNICATO STAMPA