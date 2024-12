Gli auguri del sindaco Cianfrocca agli Studenti, ai Docenti e alle Famiglie di Alatri

Cari Studenti, Docenti e Famiglie di Alatri,

in occasione delle festività natalizie, desidero rivolgere a tutti voi i miei più sentiti auguri di serenità e gioia, con l’auspicio che questo periodo sia per ciascuno un momento di riflessione e rinnovata energia.

Colgo inoltre questa occasione per esprimere il mio più vivo compiacimento per un importante riconoscimento che premia il talento, l’impegno e la dedizione che caratterizzano la nostra comunità scolastica. La recente statistica pubblicata dalla Fondazione Agnelli tramite Eduscopio colloca il Liceo Classico Luigi Pietrobono di Alatri al vertice della classifica delle scuole in Ciociaria.

Un ulteriore motivo di soddisfazione per il nostro territorio è il riconoscimento ottenuto dall’IIS Pertini, classificatosi tra i migliori istituti per l’indirizzo economico. Questo risultato sottolinea l’eccellenza della formazione tecnica ed economica offerta, che prepara i nostri giovani a un futuro ricco di opportunità e successi nel mondo del lavoro e non solo.

Ho spesso modo di incontrare i giovani studenti delle nostre scuole, e devo dire che le loro domande vivaci, la loro curiosità e il loro entusiasmo sono motivo di continuo accrescimento personale. Ogni confronto con loro rappresenta un’occasione per riflettere sul futuro che stiamo costruendo insieme e sul valore dell’educazione come strumento di crescita individuale e collettiva.

Questi risultati sono motivo di grande orgoglio per tutta la città di Alatri. Rappresentano il frutto di un lavoro collettivo che coinvolge studenti, docenti e famiglie, accomunati dalla volontà di puntare sempre più in alto.

A tutti voi il mio grazie per il contributo che date ogni giorno alla crescita culturale, educativa e sociale del nostro territorio. Continuate a sognare in grande, certi che la nostra comunità sarà sempre pronta a sostenervi.

Con i migliori auguri di buone feste

Il Sindaco Maurizio Cianfrocca

