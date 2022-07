Gli auguri del senatore Rufa, al nuovo comandante dei VVFF di Frosinone: l’Arch. Alessandra Rilievi

Il Primo Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Arch. Alessandra Rilievi ha assunto l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Frosinone, questo è il secondo incarico da dirigente per l’Arch. casertano, venendo dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia che ha diretto per 2 anni. “Non sono mai sufficienti le parole di gratitudine che vanno espresse per l’intenso lavoro che i vigili del fuoco spendono per la sicurezza del territorio e dei cittadini –commenta il senatore della Lega Gianfranco Rufa- il tema sicurezza è oggi molto sentito dai nostri concittadini, che si aspettano dagli uomini e le donne del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, prontezza e vicinanza nei momenti di maggiore difficoltà, una delle caratteristiche principali, dal vigile del fuoco al comandante, è il decisionismo: aspetto fondamentale anche quando vanno fatte scelte impopolari. La dott.ssa Rilievi già ha dimostrato la sua grande capacità e professionalità in importanti momenti storici sul territorio nazionale, come nelle numerose emergenze determinate dagli eventi alluvionali che hanno coinvolto il territorio ligure oltre che all’evento franoso che nel 1998 ha colpito il territorio di Sarno; inoltre ha partecipato agli eventi sismici e post sismici dell’Umbria, nell’anno 1997 e dell’Abruzzo, nel 2009, rivestendo ruoli di coordinamento delle operazioni d’intervento e messa in sicurezza e nella fase di valutazione di manufatti danneggiati dal terremoto. Augurandole i miei più sinceri auguri, sono certo che raggiungerà con successo anche qui a Frosinone importanti risultati”.

