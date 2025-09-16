GLI AUGURI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE LUCA DI STEFANO AL NEO PRESIDENTE DEL CONSERVATORIO DI FROSINONE

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, porge le più vive congratulazioni ad Antonio Corsi, recentemente nominato Presidente del Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone.

“La nomina del Prof. Corsi – dichiara Di Stefano – è un riconoscimento meritato per le sue capacità e per il suo impegno culturale. Sono certo che saprà guidare il Conservatorio con dedizione e visione, rafforzandone l’offerta formativa e promuovendo nuove sinergie con il territorio e con le istituzioni.”

Il Presidente della Provincia rivolge, inoltre, un sentito ringraziamento al Presidente uscente, Alberto Gualdini per il lavoro svolto in questi anni a favore del Conservatorio e della comunità musicale, sottolineando come la continuità e l’impegno di chi ha ricoperto questo ruolo abbiano contribuito a consolidare il prestigio dell’istituzione.

“Al nuovo Presidente Antonio Corsi – conclude Di Stefano – va il mio augurio di buon lavoro, con la certezza che la collaborazione tra Provincia e Conservatorio continuerà a produrre risultati significativi per i giovani, per la cultura e per l’intero territorio.”